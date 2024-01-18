Politico: в европейских кулуарах говорят о том, что Каю Каллас ждет важное назначение в Европе

В своей статье Politico пишет о том, что по единому сценарию все важные руководящие должности в Европе могут занять женщины. После выборов в Европарламент в июне несколько важных должностей в Брюсселе станут вакантными, и, по данным Politico, в закулисах Брюсселя обсуждаются четыре имени: Урсула фон дер Ляйен должна остаться президентом Еврокомиссии, Роберта Метсола - президентом Европарламента, Метте Фредериксен, нынешний премьер-министр Дании, станет главой Европейского совета, а Кая Каллас - главой внешнеполитического ведомства Европейского союза и верховным представителем по политике безопасности.

В то же время Politico отмечает, что при заполнении высокопоставленных должностей часто случаются сюрпризы. Например, фон дер Ляйен не была в широком поле зрения во время выборов главы Еврокомиссии. Кроме того, выборы президента Европейского парламента находятся скорее в руках партий и членов Европейского парламента, а не глав государств.

По данным Politico, имя Каллас все чаще в кулуарах Брюсселя связывают с одним важным аспектом - расположением Эстонии. В свете войны в Украине считается, что хотя бы одна важная европейская должность должна достаться нынешней главе правительства или государства Восточной Европы. По мнению Politico, избегать восточноевропейских политиков при заполнении важнейших должностей совершенно невозможно.

Politico при этом утверждает, что слишком жесткое отношение к России может стать препятствием для Каллас. В ее случае это также было препятствием для получения высокой должности в НАТО.