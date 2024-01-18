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Порыв ветра едва не убил лыжника, но соревнования остановили намного позже

rus.postimees.ee
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Итальянец Андреа Кампрегер, прыгавший девятым по счету, чудом избежал смерти – во время заключительной фазы прыжка из-за сильного порыва ветра он на некоторое время потерял контроль над лыжами, но в последний момент все же сумел приземлиться на ноги. Правда, от падения во время прыжка длиной 108,5 м это его не спасло.
Итальянец Андреа Кампрегер, прыгавший девятым по счету, чудом избежал смерти – во время заключительной фазы прыжка из-за сильного порыва ветра он на некоторое время потерял контроль над лыжами, но в последний момент все же сумел приземлиться на ноги. Правда, от падения во время прыжка длиной 108,5 м это его не спасло. Фото: Czarek Sokolowski

Накануне в польском Щирке выступали лучшие прыгуны с трамплина, но даже они не смогли противостоять сильному ветру, поэтому этап Кубка мира был отменен.

Из-за порывистого ветра в соревнования по прыжкам с трамплина несколько раз приостанавливали, и спортсменам пришлось прилагать серьезные усилия для благополучного приземления.

Итальянец Андреа Кампрегер, прыгавший девятым по счету, чудом избежал смерти – во время заключительной фазы прыжка из-за сильного порыва ветра он на некоторое время потерял контроль над лыжами, но в последний момент все же сумел приземлиться на ноги. Правда, от падения во время прыжка длиной 108,5 м это его не спасло.

К счастью, итальянский спортсмен не пострадал. Длительный полет в воздухе ему понравился, он быстро поднялся на ноги и энергично помахал публике.

После этого судьи решили продолжить соревнования, и передумали лишь спустя довольное долгое время.

«Отмена соревнований — это всегда чрезвычайно трудное решение, но погодные условия здесь становились хуже и хуже», — заявил руководитель соревнований Сандро Пертиле, который также подтвердил, что соревнования не будут проведены задним числом, то есть будут аннулированы.

Австрийский трехкратный чемпион мира Штефан Крафт был согласен с этим решением: «Это было, безусловно, правильное решение, которое, возможно, следовало принять раньше. Из-за ветра о какой-либо безопасности говорить не приходилось».

Другой австриец, Мануэль Феттнер, также считает, что FIS следовало отреагировать быстрее и решительнее:

«Отмена соревнований, несомненно, была правильным решением. Условия здесь были очень опасными, и на самом деле, их нужно было завершить сразу после падения итальянца».

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