ГЛАВА ГОСУДАРСТВА В КУРДИСТАНЕ ⟩ Алар Карис помог поднять боевой дух эстонских солдат

Сидят и ждут высшего руководителя государственной обороны. Как и в школе, на задних скамьях больше народу, чем на передних. Некоторые - в полном снаряжении: в сбруях и бронежилетах, на голове - шлем, на поясе - пистолет, рядом - автомат. Не холодно, но все пьют горячий чай. По коже гуляет легкий горный ветерок. И вдруг появляется слегка обросшее бородой знакомое лицо в синем костюме и жилете. Президент Алар Карис с начальником Генерального штаба Сил обороны генерал-майором Энно Мытсом. Все поднимаются и принимают строевую стойку. Вольно, можете садиться.