В ЧЕМ ДЕЛО? ⟩ Долги крупного эстонского предпринимателя скрыты от общественности

В отчете своей компании HansaAssets предприниматель Армин Кару указал налоговую задолженность в размере более 23 миллионов евро. Однако она не отражена на сайте Налогово-таможенного департамента наряду со всеми остальными налоговыми должниками, пишет Äripäev.
То, что у Кару есть налоговые задолженности, не показывает ни один портал, в котором содержатся данные о долгах. Данных нет даже на портале Налогово-таможенного департамента.
В списке всех налоговых должников компания Армина Кару, вероятно, была бы в числе первых.
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