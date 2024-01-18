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В ЧЕМ ДЕЛО? ⟩ Долги крупного эстонского предпринимателя скрыты от общественности

PM Majandus
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Армин Кару.
Армин Кару. Фото: Eero Vabamägi

В отчете своей компании HansaAssets предприниматель Армин Кару указал налоговую задолженность в размере более 23 миллионов евро. Однако она не отражена на сайте Налогово-таможенного департамента наряду со всеми остальными налоговыми должниками, пишет Äripäev.

То, что у Кару есть налоговые задолженности, не показывает ни один портал, в котором содержатся данные о долгах. Данных нет даже на портале Налогово-таможенного департамента. 

В списке всех налоговых должников компания Армина Кару, вероятно, была бы в числе первых.

Подробнее читайте на Äripäev.

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