МОК решил повторно проверить претендующих на участие в Олимпиаде россиян

Российские и белорусские спортсмены, сумевшие отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, пройдут повторную проверку, сообщил Марк Адамс, официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК).
«Могу только в общих чертах сказать, потому что не знаю всех деталей. Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций», — отметил он на пресс-конференции.
8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких условий.