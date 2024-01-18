МОК решил повторно проверить претендующих на участие в Олимпиаде россиян

«Могу только в общих чертах сказать, потому что не знаю всех деталей. Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций», — отметил он на пресс-конференции.