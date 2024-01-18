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МОК решил повторно проверить претендующих на участие в Олимпиаде россиян

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Париж готовится к Олимпиаде.
Париж готовится к Олимпиаде. Фото: Stephanie Lecocq

Российские и белорусские спортсмены, сумевшие отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, пройдут повторную проверку, сообщил Марк Адамс, официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК).

«Могу только в общих чертах сказать, потому что не знаю всех деталей. Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций», — отметил он на пресс-конференции.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких условий.

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