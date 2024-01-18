У отеля столкнулись две машины, пострадал семилетний ребенок

Авария произошла в тот момент, когда управлявшая Volkswagen женщина стала сбавлять скорость при выезде из города, а сзади в нее врезался Volvo. Водитель Volvo объяснил, что дистанция была достаточной, а также он видел, что Volkswagen перед ним тормозит, но дорога была скользкой и избежать столкновения не удалось.