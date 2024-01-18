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У отеля столкнулись две машины, пострадал семилетний ребенок

Эйли Арула
, журналист
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В четверг около 13:00 возле отеля Raadimõisa на окраине Тарту произошло ДТП, когда в Volkswagen сзади въехала машина Volvo.

Авария произошла в тот момент, когда управлявшая Volkswagen женщина стала сбавлять скорость при выезде из города, а сзади в нее врезался Volvo. Водитель Volvo объяснил, что дистанция была достаточной, а также он видел, что Volkswagen перед ним тормозит, но дорога была скользкой и избежать столкновения не удалось. 

В результате аварии легкие травмы получил находившийся в Volkswagen семилетний мальчик, которого скорая помощь доставила на проверку в Клинику Тартуского университета.

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