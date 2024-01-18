Ляэнеметс: несмотря на забастовку, переговоры с учителями должны продолжаться

Ляэнеметс заявил, что, на его взгляд, до сих пор переговоры были разумными. «Я призываю не представлять желание учителей в том свете, что они вышли бастовать и тем самым парализовали общество и навредили кому-то. Нет, забастовка — это последний этап переговоров. Забастовка - результат того, что правительство до сих пор не смогло достичь соглашения на переговорах с учителями», - сказал Ляэнеметс.

По его мнению, переговоры должны продолжаться несмотря на забастовку. «Это не тот момент, когда правительство может сказать: больше мы не разговариваем и не обсуждаем этот вопрос, а в этом году зарплаты точно не повысят», - сказал Ляэнеметс.

По его словам, диалог в здоровом демократическом обществе ведется иначе. «На мой взгляд, мы не можем опираться только на госбюджет, но должны взглянуть на то, как функционирует общество в целом», - сказал Ляэнеметс, добавив, что социал-демократы говорят о повышении зарплат учителей не потому, что это популярная тема, а потому что они всегда об этом говорили.

Ляэнеметс отметил также, что министр финансов говорил, что налоги больше не будут повышать, а премьер-министр поддержала эти слова. «Вот это высказывания ради популярности», - сказал Ляэнеметс.

Он отметил, что в госбюджете на строительство газовой станции запланировано 114 млн евро, которые не будут использованы и за счет которых можно было бы выделить необходимые для повышения зарплат учителей десять миллионов евро.

Министр финансов Март Вырклаэв назвал эти слова демагогией. «Мы действительно предусмотрели средства на операцию финансирования, которое планировалось выделить Eesti Energia, чтобы заняться теплофикацией Нарвы и надежностью снабжения Эстонии. Правительство действительно не приняло это решение и возможность использования средств истекла. Но эти деньги не лежат ни в каком сейфе, их взяли бы в кредит», - сказал Вырклаэв, добавив, что этих средств нет в бюджете и их нельзя использовать для зарплат учителей.