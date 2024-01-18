Новое кино ⟩ Фильм Алены Суржиковой об одном гениальном маргинале

Карьера Каарела Курисмаа началась в далекие 1960-е годы. Он известен и как живописец, и как витражист, и как художник мультфильмов, вошедших в золотой фонд эстонской анимации (чего стоит один легендарный «Клабуш»). Основным направлением творческих поисков Курисмаа начиная с 1970-х годов стало кинетическое искусство: художник создает динамичные скульптуры, объекты, взаимодействующие с наблюдателем не только в пространстве, но и во времени, в том числе – используя ресурсы движения и звука.

Несколько кинетических объектов Каарела Курисмаа находятся в собраниях музеев Эстонии и США. В 1980 году он создал кинетический объект для таллиннского главпочтамта, вызвавший споры, но и давший советским чиновникам от культуры повод говорить, что в СССР также приветствуют новое, далекое от классического искусство. Одним из объектов Курисмаа, доступных в общественных местах, остается памятник таллиннскому трамваю, недавно отреставрированный при участии автора.

Объект «Трамвай» у Таллиннского трамвайного депо (отреставрирован в 2022). Фото: Wikimedia Commons

В «Границах безвременья Каарела Курисмаа» режиссер Алёна Суржикова дает слово самому художнику и его супруге и коллеге Мари Курисмаа – они рассказывают о своей жизни и искусстве, в частности, о том, как создавались наиболее известные кинетические работы мастера. В фильме принимают участие друг Каарела Курисмаа художник Тийт Пяэзуке, галеристы Ольга Темникова и Эстер Шиппер, кураторы выставок Лив Куниберти и Катрин Майер, искусствоведы Рагне Соосалу, Андрес Кург, Сирье Хельме, историк искусства Тамара Луук, художник Кива.

Каарел Курисмаа на выставке «Tuur Skulptuur» в Теллискиви (2022). Фото: Taavi Sepp/Postimees/Scanpix Baltics

Премьера фильма «Границы безвременья Каарела Курисмаа» состоится 19 января в киноцентре «Кай» (Ноблесснер). Фильм снят благодаря поддержке фонда Капитал Культуры, Эстонского Института кино и эстонской радиовещательной корпорации. Режиссер – Алёна Суржикова, продюсер – Сергей Трофимов.