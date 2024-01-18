ФОТО ⟩ Находящийся под угрозой сокращения работник Тартуской тюрьмы выиграл в лотерею внедорожник

Кайдо Кильк, выигравший новехонький внедорожник Toyota, сказал, что это первый крупный выигрыш в лотерею в его жизни, поскольку раньше он обычно не участвовал в лотереях. «Автомобиль останется в моем личном пользовании, потому что это новый и экономичный автомобиль. До сих пор я ездил на KIA, машине поменьше, теперь это будет вторая машина в семье», - прокомментировал победитель.