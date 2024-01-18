Утром в четверг представители сети магазинов Coop встретились с еще одним победителем автомобильной лотереи в недавно открывшемся магазине Kaasiku Coop, что в поселке Юленурме в Тартумаа, чтобы вручить ему ключи от автомобиля Toyota Rav4. Мужчина, выигравший машину и работающий в Тартуской тюрьме, рассказал, что такой подарок сразу облегчил его бремя беспокойства, ведь его работодатель только что объявил о скором увольнении 90 сотрудников тюрьмы.
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ФОТО ⟩ Находящийся под угрозой сокращения работник Тартуской тюрьмы выиграл в лотерею внедорожник
Кайдо Кильк, выигравший новехонький внедорожник Toyota, сказал, что это первый крупный выигрыш в лотерею в его жизни, поскольку раньше он обычно не участвовал в лотереях. «Автомобиль останется в моем личном пользовании, потому что это новый и экономичный автомобиль. До сих пор я ездил на KIA, машине поменьше, теперь это будет вторая машина в семье», - прокомментировал победитель.