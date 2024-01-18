Как реализовать новогодние обещания: шесть научных советов

Разбейте обещание на части

У обещаний есть несколько проблем: например, многие из них универсальны и очень расплывчаты. Цель «Я буду больше заниматься спортом» не сработает, поскольку ее невозможно измерить. Чтобы реализовать изменения, нужно иметь возможность измерить результат обещания. Сдержать обещание также трудно, если поставленная цель слишком амбициозна. Если раньше вы проводили без курения один день в неделю, то очень маловероятно, что вам удастся полностью бросить курить с помощью одной только новогодней мотивации. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на общем обещании, разумнее разбить обещание на более мелкие, осуществимые части.

Повышайте мотивацию с помощью небольших привычек

Успешный американский автор Джеймс Клир всемирно известен своей теорией атомарных привычек, согласно которой для достижения успеха небольшие ежедневные привычки гораздо важнее, чем отдельные победы. Ученые доказали, что мотивация возрастает от результатов проделанной работы, и особенно заметные результаты мы видим, когда привычки становятся рутинными.

Вместо того, чтобы менять в своей жизни все сразу, начните с маленьких шагов. Например, можно попробовать ходить каждый день - пусть всего лишь на километр. Звучит не так круто, как марафонский бег, но, если цель состоит в том, чтобы увеличить ежедневную физическую активность, в долгосрочной перспективе это полезнее для вашего тела.

Если бросить сложно, измените привычку