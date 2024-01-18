Google продолжает сокращать персонал

По словам Пичаи, увольнения направлены на упрощение и ускорение некоторых аспектов в определенных областях. Он заверил, что сокращения не сопоставимы по масштабу с прошлогодними и не затрагивают все команды. Он подчеркнул, что перед компанией стоят амбициозные цели, и в этом году инвестиции будут направлены на ключевые приоритеты.