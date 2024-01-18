Google продолжает сокращать персонал

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил своим сотрудникам, что в этом году в компании будет больше увольнений, сообщает Reuters.
По словам Пичаи, увольнения направлены на упрощение и ускорение некоторых аспектов в определенных областях. Он заверил, что сокращения не сопоставимы по масштабу с прошлогодними и не затрагивают все команды. Он подчеркнул, что перед компанией стоят амбициозные цели, и в этом году инвестиции будут направлены на ключевые приоритеты.
На прошлой неделе Google объявила о сокращении штата в подразделениях голосовых помощников, аппаратных командах Pixel, Nest и Fitbit, а также в команде по продаже рекламы.
В январе Alphabet объявила о планах сократить шесть процентов сотрудников по всему миру. В сентябре прошлого года в компании работал 182 381.