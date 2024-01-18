Митрополиту Евгению не продлили ВНЖ: Совет церквей ждет объяснений от МВД

«Мы уже пообщались и с министром, и с вице-канцлером Министерства внутренних дел, и попросили их, чтобы кто-нибудь присутствовал на следующей неделе на рабочем собрании Совета церквей, чтобы дать объяснения и поделиться информацией. Но, как мы поняли из сообщений СМИ, и разговора с министром, здесь вопрос не в религиозной деятельности, а в безопасности. И мы, как представители церкви, не можем это как-либо комментировать, так как у нас нет той информации, которая есть у государства и полиции», - цитирует Вийлма портал Rus.ERR.

Он также напомнил, что православная церковь Московского патриархата входит в Совет церквей Эстонии, а организация хочет у нее выяснить, что ее представители думают о ситуации и как собираются поступить дальше.

Как сегодня сообщил Департамент полиции и погранохраны, Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской митрополии РПЦ митрополиту Евгению, известного в миру как Валерий Решетников, поскольку он представляет угрозу безопасности Эстонии. Срок окончания его действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля.

«Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения,» - пояснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

В числе прочего представители Министерства внутренних дел неоднократно проводили беседы с Решетниковым и объяснили ему, что следует прекратить оправдание военных действий России и кремлевского режима в публичной деятельности. Несмотря на сделанные ранее предупреждения, Решетников не изменил риторику, несоответствующую ценностям и неподходящую для правового поля Эстонии. Поэтому Решетников признан представляющим угрозу безопасности государства.