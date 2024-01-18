Пакистан нанес ответный удар по Ирану. Конфликт на Ближнем Востоке выходит за границы региона

Целями стали Армия освобождения Белуджистана и Фронт освобождения Белуджистана - организации, которые Пакистан считает террористическими. Уже несколько десятилетий они борются за автономию Белуджистана - отдаленной провинции на юго-западе Пакистана.

Ответный удар

На этой неделе Иран также атаковал цели в Ираке и Сирии.

В заявлении Тегерана было сказано, что удары наносились по укрытиям боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической в России и других странах мира и запрещена), а также по локациям, где, как считают в Иране, находились агенты израильской разведки «Моссад».

Тегеран убежден, что «Моссад» причастен к мощному взрыву в иранском городе Керман в начале января, жертвами которого стали 84 человека.

По мнению аналитиков, действия Пакистана могут иметь два противоположных результата: удар по Ирану либо приведет к еще большей эскалации по всему региону, либо заставит Тегеран сбавить обороты в его агрессивных действиях в отношении соседей.

«Исламабаду представился хороший повод попытаться сдержать ситуацию в условиях, когда Иран наступает по всему региону, нанося прямые удары и используя своих агентов влияния. Если бы Пакистан не ответил, он столкнулся бы с риском новых атак», - считает глава отдела Южной Азии в Центре Вильсона Майкл Кугельман.

Многие эксперты также полагают, что пакистанские власти были вынуждены ответить на иранский удар накануне выборов, которые пройдут в Пакистане в феврале.

Ситуация в этой стране дестабилизировалась после того, как почти два года назад был отстранен от власти по обвинениям в коррупции ее премьер-министр Имран Хан.

«На правительство оказывается сильное общественное давление. Люди требуют решительных действий, что и было сделано. Властям нужно было показать, что они не меньше, чем Иран, умеют бряцать оружием», - говорит генерал-лейтенант в отставке Асиф Ясин, бывший министр обороны Пакистана.

По его мнению, дальше этого обмена ударами конфликт не пойдет, и Пакистан и Иран могут в ближайшее время возобновить диалог.