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Пакистан нанес ответный удар по Ирану. Конфликт на Ближнем Востоке выходит за границы региона

BBC News Русская служба
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BBC
После иранского ракетного удара во многих городах Пакистана прошли антииранские демонстрации.
После иранского ракетного удара во многих городах Пакистана прошли антииранские демонстрации. Фото: BBC News

Пакистан нанес ракетные удары по районам Ирана в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, где, по утверждению Исламабада, укрывались террористы. Сообщается о девяти погибших.

Атака Пакистана стала ответом на иранские ракетные удары по пакистанской территории, осуществленные в минувший вторник. В тот же день Иран также ударил по ряду целей в Ираке и Сирии.

Телевидение Пакистана сообщает, что в четверг в результате удара погибли двое мужчин, три женщины и четверо детей.

Обмен ракетными ударами между Ираном и Пакистаном происходит на фоне общего роста напряженности на Ближнем Востоке.

Израиль продолжает военную операцию против группировки ХАМАС в секторе Газа и отражает удары на своих северных границах со стороны ливанской группировки «Хезболла».

Тем временем вооруженные проиранские группировки в Ираке и Сирии атакуют американские войска, дислоцированные в этих странах. А США и Великобритания наносят удары по йеменским хуситам, которые при поддержке Ирана парализовали международные торговые пути в Красном море.

Иран и Пакистан давно обвиняют друг друга в укрывательстве радикальных группировок, которые действуют вдоль границы между двумя странами.

В четверг МИД Пакистана подтвердил обстрел иранской территории. В министерстве заявили, что власти страны действовали исходя из «достоверных сведений о готовящейся крупномасштабной террористической операции» на территории Пакистана».

При этом Исламабад подчеркнул, что удары были точечными, направленными исключительно против террористов, и пакистанские власти уважают суверенитет и территориальную целостность Ирана.

Пакистанское командование заявило, что удары были нанесены с использованием беспилотников и ракет большой дальности.

Целями стали Армия освобождения Белуджистана и Фронт освобождения Белуджистана - организации, которые Пакистан считает террористическими. Уже несколько десятилетий они борются за автономию Белуджистана - отдаленной провинции на юго-западе Пакистана.

Ответный удар

На этой неделе Иран также атаковал цели в Ираке и Сирии.

В заявлении Тегерана было сказано, что удары наносились по укрытиям боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической в России и других странах мира и запрещена), а также по локациям, где, как считают в Иране, находились агенты израильской разведки «Моссад».

Тегеран убежден, что «Моссад» причастен к мощному взрыву в иранском городе Керман в начале января, жертвами которого стали 84 человека.

По мнению аналитиков, действия Пакистана могут иметь два противоположных результата: удар по Ирану либо приведет к еще большей эскалации по всему региону, либо заставит Тегеран сбавить обороты в его агрессивных действиях в отношении соседей.

«Исламабаду представился хороший повод попытаться сдержать ситуацию в условиях, когда Иран наступает по всему региону, нанося прямые удары и используя своих агентов влияния. Если бы Пакистан не ответил, он столкнулся бы с риском новых атак», - считает глава отдела Южной Азии в Центре Вильсона Майкл Кугельман.

Многие эксперты также полагают, что пакистанские власти были вынуждены ответить на иранский удар накануне выборов, которые пройдут в Пакистане в феврале.

Ситуация в этой стране дестабилизировалась после того, как почти два года назад был отстранен от власти по обвинениям в коррупции ее премьер-министр Имран Хан.

«На правительство оказывается сильное общественное давление. Люди требуют решительных действий, что и было сделано. Властям нужно было показать, что они не меньше, чем Иран, умеют бряцать оружием», - говорит генерал-лейтенант в отставке Асиф Ясин, бывший министр обороны Пакистана.

По его мнению, дальше этого обмена ударами конфликт не пойдет, и Пакистан и Иран могут в ближайшее время возобновить диалог.

BBC
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