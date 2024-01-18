Доброе лекарство от рака. Британия одобрила новый препарат для лечения онкологии у детей

Впервые лекарство стала применять крупнейшая детская больница страны Great Ormond Street Hospital в Лондоне.

А одним из первых пациентов стал 11-летний Артур, страдающий от лейкемии.

Его родители сказали Би-би-си, что новая терапия стала для мальчика «лучом света», поскольку помогла ему, не вызвав серьезных побочных эффектов.

Еще один плюс заключается в том, что лекарство можно вводить и дома, а не только в больнице. В результате мальчик стал проводить больше времени со своей семьей и заниматься своими любимыми делами.

Что собой представляет этот препарат?

Здание больницы. Фото: Nigel Cox

Блинатомумаб относится к группе, так называемых «биологических» лекарств. Это - искусственно созданные аналоги естественных антител, возникающих в живых организмах. Другие препараты этой группы используются для лечения аутоиммунных заболеваний, например, таких, как ревматоидный артрит.

Механизм действия блинатомумаба заключается в «нацеливании» определенного белка на раковые клетки так, чтобы иммунная система больного могла их распознать, атаковать и уничтожить.

Лекарство используется для лечения различных типов лейкемии (рака лейкоцитов). Главное же его преимущество заключается в том, что он «атакует» только раковые клетки, здоровые клетки не затрагиваются и, как правило, больные переносят его гораздо легче, чем химиотерапию, которая уничтожает не только больные клетки, но и здоровые.