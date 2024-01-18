Доброе лекарство от рака. Британия одобрила новый препарат для лечения онкологии у детей

В Британии одобрили к применению новое лекарство для больных раком детей. Препарат под названием блинатомумаб (в русскоязычных источниках его также называют блинатумумаб) менее токсичен и вызывает меньше побочных эффектов, чем химиотерапия.
Впервые лекарство стала применять крупнейшая детская больница страны Great Ormond Street Hospital в Лондоне.
А одним из первых пациентов стал 11-летний Артур, страдающий от лейкемии.
Его родители сказали Би-би-си, что новая терапия стала для мальчика «лучом света», поскольку помогла ему, не вызвав серьезных побочных эффектов.
Еще один плюс заключается в том, что лекарство можно вводить и дома, а не только в больнице. В результате мальчик стал проводить больше времени со своей семьей и заниматься своими любимыми делами.
Что собой представляет этот препарат?
Блинатомумаб относится к группе, так называемых «биологических» лекарств. Это - искусственно созданные аналоги естественных антител, возникающих в живых организмах. Другие препараты этой группы используются для лечения аутоиммунных заболеваний, например, таких, как ревматоидный артрит.
Механизм действия блинатомумаба заключается в «нацеливании» определенного белка на раковые клетки так, чтобы иммунная система больного могла их распознать, атаковать и уничтожить.
Лекарство используется для лечения различных типов лейкемии (рака лейкоцитов). Главное же его преимущество заключается в том, что он «атакует» только раковые клетки, здоровые клетки не затрагиваются и, как правило, больные переносят его гораздо легче, чем химиотерапию, которая уничтожает не только больные клетки, но и здоровые.
Блинатомумаб уже некоторое время используется для лечения взрослых пациентов, но эксперты рассчитывают, что он сможет безопасно помогать и детям.
Рюкзак с лекарством
Подобно большинству препаратов такого рода, блинатомумаб вводится в организм внутривенно. Лечение разбито на циклы, между которыми устраивается перерыв, чтобы пациент мог оправится.
Артур получал его непрерывно в течение четырех недель, 24 часа в сутки, после чего делался двухнедельный перерыв.
К счастью, благодаря портативному насосу, который отвечает за непрерывное введение препарата в организм, мальчик мог находиться дома.
Весь комплект, вместе с насосом и, собственно, лекарством, легко вмещался в рюкзак размером 20 х 30 см, что примерно соответствует листу бумаги формата А4.
И, что самое главное, новое лечение не изнуряло его до такой же степени, как химиотерапия, не отнимало у него силы, и мальчик мог жить почти нормальной жизнью.
К тому же, блинатомумаб стал для него последним реальным шансом избавиться от рака, поскольку все остальные способы лечения перестали действовать.
Неизбежные сложности
Конечно, даже новые и более эффективные препараты несут в себе опасность для здоровья, а иногда и жизни пациента.
Одним из наиболее опасных побочных эффектов может быть анафилактический шок, вызванный аллергической реакцией. Он может привести даже к смерти больного.
Поэтому обычным правилом при введении биологических препаратов является обязательная предварительная профилактика антигистаминами и кортикостероидами, чтобы не допустить опасных осложнений.
Первую дозу нового препарата Артуру ввели в больнице, но вскоре он смог вернуться домой.
Рюкзак стал его постоянным спутником, даже и в постели. Правда, поначалу ему пришлось привыкать к постоянному шуму от насоса, но вскоре он перестал ему мешать, и мальчик стал спать нормально.
Мать мальчика Сандрин рассказала Би-би-си, что труднее всего было смириться с тем, что все предыдущие способы лечения оказались такими мучительными.
«Мы ничего не могли с этим поделать и жили от одного кризиса к другому, потому что его организм находился под постоянным воздействием лекарств. Мы исцеляли его, но в результате он чувствовал себя еще хуже», - вспоминает она.
«Последний шаг»
В ходе лечения Артуру приходилось каждые четыре дня наведываться в больницу за новой порцией препарата и для врачебного осмотра. Но все остальное время он мог проводить дома.
«Он наслаждался тем, что смог это все выдержать», - сказала Сандрин.
А в конце апреля 2023 года Артуру сделали заключительную операцию по удалению трубки из руки. По словам его матери, это был «последний шаг, после которого он стал свободен».
Биологический препарат полностью исцелил мальчика. «Мы узнали, что блинатомумаб подействовал и что рака больше нет под Новый год. Это было просто замечательно, и мы отпраздновали двойной праздник», - отметила его мать.
Другие возможности
Ежегодно британские врачи диагностируют около 450 случаев заболеваний детей раком, подобным тому, от которого страдал и Артур. И врачи надеются, что блинатомумаб сможет в дальнейшем заменить химиотерапию, возможно, - в 80% случаев.
Главный исследователь и консультант отделения детской гематологии, профессор Аджай Вора говорит: «Химиотерапия - это яды, которые убивают лейкозные клетки, но также убивают и повреждают нормальные клетки - и именно это вызывает побочные эффекты. Блинатомумаб - более мягкое и доброе лечение».
Недавно стал доступен еще один препарат таргетной иммунотерапии - принцип его действия основан на Т-клеточной терапии химерными антигенными рецепторами (CAR-T).
Но он дороже, чем блинатомумаб: для него необходимо взять собственные клетки пациента, затем изменить их в лаборатории, а после этого вернуть их обратно в организм, но уже в качестве лекарства. Эта процедура требует времени.