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Время ожидания госэкзамена по вождению теперь составляет менее месяца

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Экзамен по вождению. Иллюстративное фото.
Экзамен по вождению. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Значительным шагом вперед в 2023 году в области экзаменов на водительские права в Департаменте транспорта было заметное сокращение времени ожидания, так что сейчас экзамен категории B можно сдать в почти любом городе в течение трех недель.

«В некоторых городах, таких как Пярну, Тарту, Раквере, Вильянди, Хаапсалу, Пайде, Йыхви, можно сдать вождение уже сегодня или завтра», - сказала руководитель экзаменационного отдела Департамента транспорта Аве Смирнов. - Длительное время ожидания экзаменов по вождению и связанные с ним проблемы, несомненно, были самой острой проблемой в этой сфере в последние годы, но сегодня эта проблема решена».

В 2023 году Департамент транспорта провел 44 687 экзаменов на вождение по всем категориям (в 2022 году было 46 088). Экзаменов категории B было сдано 31 891, и с первой попытки его успешно сдали 51,1% участников.

По словам Смирнов, больше всего беспокоит отношение кандидатов в водители к забронированному времени экзаменов на вождение. «В 2023 году 989 человек не явились на экзамен по вождению, из них 67 человек неоднократно не явились на забронированный экзамен», - добавила она.

Всего было подано 157 жалоб (153 на экзамен по вождению и 4 на теоретический экзамен), из которых были удовлетворены полностью или частично 26. По сравнению с 2022 годом количество жалоб также сократилось, тогда их было 201.

Всего было проведено 36 501 теоретический экзамен (все теоретические экзамены - включая ADR, локомотив и т.д.), и с первой попытки его успешно сдали 76% участников. По сравнению с 2022 годом это рост на 3% (в 2022 году с первого раза успешно сдали 73%). 26 935 теоретических экзаменов были проведены на эстонском языке, 11 092 на русском и 805 на английском.

«Для нас очень важно также удовлетворение клиентов нашими 39 экзаменаторами, и 73,5% участников дали положительную обратную связь, - сказала Смирнов. - Взаимодействие трех сторон в процессе получения права на управление - кандидата в водители, автошколы и Департамента транспорта - является ключом к успеху. Мы должны прилагать усилия вместе, чтобы на дороги выходили водители, достойные этого - они безопасны, предусмотрительны и учитывают других».

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