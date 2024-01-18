Вывели на чистую воду ⟩ Человек лишился гражданства Эстонии, которое получил обманным путем

На сегодняшнем заседании правительства было решено лишить гражданства Эстонии человека, получившего его незаконно. Детали приобретения гражданства не уточняются.

В то же время на заседании правительство решило выдать гражданство Эстонии человеку, который пять раз подвергался уголовному наказанию. Срок его наказания уже истек.

Закон о гражданстве позволяет в виде исключения предоставить гражданство лицу, неоднократно судимому за преступления, наказание за которые истекло, с учетом обстоятельств преступления и личности виновного.

Правительство также одобрило предложение Ляэнеметса выдать гражданство 49 лицам в порядке натурализации.