Вывели на чистую воду ⟩ Человек лишился гражданства Эстонии, которое получил обманным путем

В четверг, 18 января, правительство одобрило инициативу министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия) о лишении гражданства Эстонии человека, который получил его обманным путем.
На сегодняшнем заседании правительства было решено лишить гражданства Эстонии человека, получившего его незаконно. Детали приобретения гражданства не уточняются.
В то же время на заседании правительство решило выдать гражданство Эстонии человеку, который пять раз подвергался уголовному наказанию. Срок его наказания уже истек.
Закон о гражданстве позволяет в виде исключения предоставить гражданство лицу, неоднократно судимому за преступления, наказание за которые истекло, с учетом обстоятельств преступления и личности виновного.
Правительство также одобрило предложение Ляэнеметса выдать гражданство 49 лицам в порядке натурализации.