Новый директор Русского театра: главные цели – рабочая атмосфера в коллективе и аншлаги в зале

Я не вправе комментировать его решение, но да: он считал, что будет лучше, если придет человек извне. Но я позволю себе с ним не согласиться, потому что у нас новый художественный руководитель, которые еще не все знает из того, что происходит в театре. Если бы на пост руководителя театра пришел совершенно новый человек, не знающий этот театр, не знающий, что происходит, это бы, на мой взгляд, затормозило бы работу. Ну, как минимум на три месяца.

Другое дело, если приходит человек, который в курсе всего. Я не только про себя говорю. Может быть, кто-то из моих коллег тоже подавал заявку, мы же не знаем этого. Но я думаю, что с человеком изнутри работа будет просто идти по налаженным рельсам.

- Можно ли вас назвать продолжательницей линии работы Светланы Янчек, или же эту линию может ждать корректировка, а то и заметное изменение? В чем ваши направления работы будут похожими на деятельность прежнего руководителя, в чем будут отличаться?

- Работать со Светланой было огромной честью. Она, безусловно, топ-менеджер. У нее всегда есть стратегия развития, она знает, что она делает, она знает, как правильно это сделать, и именно при ней, я считаю, театр расцвел.