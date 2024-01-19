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Новый директор Русского театра: главные цели – рабочая атмосфера в коллективе и аншлаги в зале

Павел Соболев
, журналист
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  • Стратегия развития театра останется прежней, будут изменения в кадровой политике
  • Между театром и Виктором Марвиным идет трудовой спор, обе стороны не имеют права его комментировать
  • От нового худрука театра можно ожидать много новаторства

На прошлой неделе, 11 января, стало известно о том, что c февраля к работе на посту руководителя Русского театра приступит Анне-Ли Пяйв. Она стала победителем открытого конкурса, объявленного в ноябре. В студии Postimees новый директор Русского театра рассказала о своих планах и возможных изменениях, которые могут ожидать театр после смены руководства.

Выдержки из беседы:

- В финальном туре открытого конкурса вашу кандидатуру предпочли двум другим. Наверняка представленные кандидатами программы были изучены очень тщательно. Как вам кажется, какие стороны вашей программы предопределили выбор конкурсной комиссии?

- Мне сложно судить о том, как рассматривала и что делала комиссия, но поскольку я не новый человек в театре, все-таки работаю там два года, работаю директором по развитию, то члены комиссии были со мной знакомы, знакомы и с моей работой, и со мной как с человеком.

Мне кажется, что основной критерий был связан с упором на управленческие навыки. На хорошие административные способности, на знание менеджмента, маркетинга, юридических вопросов, вопросов, касающихся персонала. Плюс у меня большой опыт работы, именно как управленца. Я думаю, что это могло сыграть решающую роль.

- Яак Аллик после объявления итогов конкурса решил покинуть совет театра, поскольку считал, что театр должен возглавить человек со стороны, потому что ситуация в театре конфликтная. Как вам кажется, то, что вы человек - не извне, а изнутри, это ваш козырь?

- Я начну с того, что к решению Яака Аллика надо относиться с уважением. Он много лет был председателем совета и сделал очень много хорошего для театра. Он поддерживал театр, и впредь будет поддерживать. Ну, по крайней мере, такие обещания были им даны в личной беседе.

Я не вправе комментировать его решение, но да: он считал, что будет лучше, если придет человек извне. Но я позволю себе с ним не согласиться, потому что у нас новый художественный руководитель, которые еще не все знает из того, что происходит в театре. Если бы на пост руководителя театра пришел совершенно новый человек, не знающий этот театр, не знающий, что происходит, это бы, на мой взгляд, затормозило бы работу. Ну, как минимум на три месяца.

Другое дело, если приходит человек, который в курсе всего. Я не только про себя говорю. Может быть, кто-то из моих коллег тоже подавал заявку, мы же не знаем этого. Но я думаю, что с человеком изнутри работа будет просто идти по налаженным рельсам.

- Можно ли вас назвать продолжательницей линии работы Светланы Янчек, или же эту линию может ждать корректировка, а то и заметное изменение? В чем ваши направления работы будут похожими на деятельность прежнего руководителя, в чем будут отличаться?

- Работать со Светланой было огромной честью. Она, безусловно, топ-менеджер. У нее всегда есть стратегия развития, она знает, что она делает, она знает, как правильно это сделать, и именно при ней, я считаю, театр расцвел.

Потому что если мы начинали с дохода от продажи билетов в 300 000 евро, то сейчас это - 1,2 млн евро. Это колоссальный успех.

Но, безусловно, мы разные люди. Я буду продолжать стратегию развития в плане продажи билетов и маркетинговую стратегию, но кадровая политика будет иная. Об этом я расскажу на собрании. Никаких серьезных изменений не будет, но я немножко другой человек по характеру, по темпераменту. И это хорошо, мы так успешно не сработались бы со Светланой, если бы мы с ней были бы, так сказать, copy-paste.

- В эстонской прессе в последние месяцы и недели много писалось о том, что театр были вынуждены покинуть несколько популярных актеров, причем, вероятно, это происходило не совсем бесконфликтно. Нет ли у Вас планов вернуть каких-то из актеров в труппу?

- Я хотела бы сама спросить у прессы, откуда такая информация, потому что атмосфера в театре рабочая. У нас действительно ведется один трудовой спор с одним из актеров, с актером, с которым были прекращены трудовые отношения.

Но это один актер. Почему разговоры ведутся во множественном числе? Да, не секрет, что от нас ушел и Илья Нартов, но это было только его решение. Это не было конфликтной ситуацией.

- В прессе можно было прочитать, что причиной ухода из театра актера Виктора Марвина был его личный конфликт со Светланой Янчек. А у вас нет конфликта с Марвиным? И если худрук был бы заинтересован в работе с ним, вы бы этому поспособствовали?

- Если новый художественный руководитель захочет работать с Виктором Марвиным, то это будет его решение. Это решение нужно будет уважать. За занятость актеров, за привлечение актеров извне к работе в театре, а я знаю, что такие планы сейчас есть, отвечает художественный руководитель. Директор отвечает за бюджет. И вот в том случае, если это будет очень дорого, тогда ответ на ваш вопрос отрицательный. Во всем нужен здравый смысл.

Что же касается Виктора Марвина, то мы вообще не комментируем этот вопрос. Идет трудовой спор, заседания закрытые, и обе стороны должны придерживаться этого правила.

- С чем связаны ваши главные надежды от работы нового худрука? Со следованием лучшим академическим традициям драматического театра, или с новаторством и прогрессивностью? Или нужен баланс? Можно ли ожидать в хорошем смысле скандальных премьер?

- Конечно, хотелось бы, чтобы наш театр привлекал больше внимания к себе именно в связи с художественными достижениями, а не в связи с разборками и конфликтами. Дмитрий Петренко - не новый человек в нашем театре, у него была замечательная постановка «На привязи». Он знаком с труппой. Мне кажется, что будет много новаторского.

- Летом прошлого года тогдашний вице-канцлер Министерства культуры Тааниэль Раудсепп предложил сократить объем деятельности Русского театра и найти ему помещение поменьше. Очень быстро Министерство культуры сократило Раудсеппа, но все-таки: нет ли у вас опасения, что и Русский театр может однажды сделаться «статьей возможной экономии»?

- Нет, мы этого не боимся. В том числе и по той причине, что министр культуры дала четко понять, что никаких изменений не будет происходить. Поддержка после того случая была нам оказана буквально сразу же, несмотря на то, что это были выходные.

Сразу после этого у нас было собрание коллектива театра, куда пришел представитель Министерства культуры, советник по театральной сфере, Лаури Каунисаар, который является и членом совета Русского театра. Он все объяснил, разложил по полочкам, чтобы у людей не возникало каких-то вопросов и опасений.

- Какие цели в ваш первый год работы директором театра должны быть достигнуты, чтобы вы сочли стартовый год работы удавшимся? Достаточно, чтобы в залах были аншлаги, а в коллективе - творческие споры, но при этом трудовой мир, или есть более амбициозные задачи?

- Мы уверены, что год будет успешным, ну а успешным он будет тогда, если мы сможем реализовать все планы, которые мы перед собой ставим. Цели - это хорошие показатели продаж, это новые зрители. Чтобы зрителей стало больше.

Это обычная статистика, но она и показывает результаты нашей работы. Важны творческая и рабочая атмосфера в коллективе, а также заполняемость залов. У актеров же совсем другое настроение, когда они видят, что зал заполнен.

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