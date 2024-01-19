В студии Postimees Анне-Ли Пяйв: какие изменения ждут Русский театр Эстонии под новым руководством?

На прошлой неделе, 11 января, стало известно о том, что c февраля к работе на посту руководителя Русского театра Эстонии приступит Анне-Ли Пяйв. Она стала победителем открытого конкурса, объявленного в ноябре. О том, какие изменения ждут Русский театр, что уже хорошее в нем предстоит сделать еще лучше, а какие недостатки, возможно, нуждаются в исправлении, и обо многом другом с новым директором Русского театра Анне-Ли Пяйв в 13.00 поговорит ведущий студии Postimees.
- В финальном туре открытого конкурса кандидатуру победителя предпочли двум другим. Наверняка представленные кандидатами программы были изучены очень тщательно; какие стороны видения будущего театра победителя конкурса, скорее всего, предопределили выбор конкурсной комиссии?
- Новый худрук Русского театра Дмитрий Петренко не так давно сказал в одном из интервью, что одна из его главных целей - сделать так, чтобы Русский театр стал заметным на широком поле эстонской культуры и чтобы Русский театр не был театром этнической направленности. Худрук будет предлагать творческие решения по достижению этой цели, то есть, собственно спектакли, а какими способами новое руководство театра сможет поддержать его в этих амбициях с административной и маркетинговой стороны?
- В эстонской прессе в последние месяцы и недели много писалось о том, что театр были вынуждены покинуть несколько популярных актеров с большой занятостью, причем высказывались утверждения, что это не всегда происходило бесконфликтно. Можно ди допустить вероятность возвращения в труппу кого-то из актеров, кто недавно покинул театр?
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