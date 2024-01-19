В студии Postimees Анне-Ли Пяйв: какие изменения ждут Русский театр Эстонии под новым руководством?

- Новый худрук Русского театра Дмитрий Петренко не так давно сказал в одном из интервью, что одна из его главных целей - сделать так, чтобы Русский театр стал заметным на широком поле эстонской культуры и чтобы Русский театр не был театром этнической направленности. Худрук будет предлагать творческие решения по достижению этой цели, то есть, собственно спектакли, а какими способами новое руководство театра сможет поддержать его в этих амбициях с административной и маркетинговой стороны?