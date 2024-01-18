Прокуратура потребовала длительных сроков заключения для участников процесса по делу Tallinna Sadam

Госпрокурор Кадри Вялинг потребовала в четверг в Харьюском уездном суде длительных реальных тюремных сроков - от 5,5 до 7,5 лет - для участников процесса по делу Tallinna Sadam.
Вялинг попросила приговорить Тойво Промма к тюремному заключению на срок не менее семи лет и шести месяцев за неоднократное и крупномасштабное пособничество и подстрекательство к даче и получению взяток, а также за отмывание денег в группе лиц и в особенно крупном размере.
Для Айна Кальюранда прокуратура запросила не менее шести лет и шести месяцев лишения свободы за неоднократное, групповое и крупное взяточничество, а также за групповое и особо крупное отмывание денег.
Прокурор также потребовала приговорить остальных обвиняемых к пяти с половиной годам лишения свободы.