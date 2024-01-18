Прокуратура потребовала длительных сроков заключения для участников процесса по делу Tallinna Sadam

Вялинг попросила приговорить Тойво Промма к тюремному заключению на срок не менее семи лет и шести месяцев за неоднократное и крупномасштабное пособничество и подстрекательство к даче и получению взяток, а также за отмывание денег в группе лиц и в особенно крупном размере.