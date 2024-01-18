Под руководством Эстонии стартовал проект Евросоюза по разработке умного корабля для ВМС

Это один из крупнейших финансируемых Европейским оборонным фондом межгосударственных проектов по развитию и инновации EUROGUARD (European Goal-based Multi-mission Autonomous Naval Reference Platform Development), стоимость которого составит 95 миллионов евро, в том числе 30 миллионов евро предоставят участвующие в проекте страны и предприятия, сообщил RKIK.