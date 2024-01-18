Под руководством Эстонии стартовал проект Евросоюза по разработке умного корабля для ВМС

С января Центр государственных оборонных инвестиций (RKIK) и Baltic WorkBoats будут четыре года руководить общеевропейским проектом оборонного сотрудничества, в результате которого будет создан предусмотренный для ВМС европейских стран прототип полуавтономного модульного судна.
Это один из крупнейших финансируемых Европейским оборонным фондом межгосударственных проектов по развитию и инновации EUROGUARD (European Goal-based Multi-mission Autonomous Naval Reference Platform Development), стоимость которого составит 95 миллионов евро, в том числе 30 миллионов евро предоставят участвующие в проекте страны и предприятия, сообщил RKIK.
В проекте участвует 23 предприятия и научных учреждений из десяти страны ЕС, консорциумом предприятий руководит Baltic WorkBoats, а сотрудничеством стран RKIK.
Проект состоит из трех блоков - разработка базовой архитектуры нового флота (GENSA), создание физического прототипа судна и его испытания в конце 2027 года и разработка сфокусированной на данных автономной судовой архитектуры.