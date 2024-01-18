Белобровцев: результатом реорганизации школьной сети не должно стать закрытие школ в сельской местности

«К сожалению, политика правительства реформистов в отношении школ в сельской местности исходит из единых стандартов, что способствует закрытию учебных заведений. Полное или частичное закрытие школ в сельской местности - крайне недальновидный шаг, государство должно приложить все усилия, чтобы у детей сохранилась возможность учиться неподалеку от дома. Сельские школы должны продолжать работать, поскольку они являются не только учебными заведениями, но и центрами сосредоточения местной жизни, это также инвестиция в будущее наших детей и сохранение культурных традиций», - сказал Белобровцев.

По словам Белобровцева, в сельских школах следует видеть не чрезмерные затраты из государственного бюджета, а возможность дать детям образование в безопасных условиях и уберечь от вымирания малонаселенные районы. «Часто именно наличие школы удерживает людей от переезда из сельской местности в города. Школа часто выступает в роли связующего звена между жителями, поэтому ее сохранение означает поддержание и укрепление социальных связей между людьми», - сказал депутат.

Он привел в пример опыт гимназии Килинги-Нымме, в которой к учителям и ученикам применяется индивидуальный подход. «Своевременно принятые решения, привлечение экспертов к решению важных вопросов, эффективная карьерная модель педагогов, дифференциация заработной платы, создание условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Таких примеров могло бы быть гораздо больше, если бы государство проявило готовность к более тесному сотрудничеству с местными самоуправлениями», - подчеркнул он.

«Положительным моментом является то, что о проблемах сельских школ наконец-то заговорили, это дает надежду на то, что стороны смогут найти оптимальное решение, - добавил Белобровцев. - Мы понимаем, что реорганизация школьной сети - необходимая и в какой-то мере неизбежная мера, однако мы должны очень тщательно продумывать способы ее реализации. Государство и местные самоуправления вместе могут найти решения, направленные на поддержку сельских школ. Эти решения предполагают в том числе инвестиции в обучение персонала и использование технологий, чтобы при необходимости обеспечить возможность дистанционного обучения».