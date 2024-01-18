Лунный модуль Peregrine готов погибнуть в огне во имя науки

Американская компания Astrobotic, надеявшаяся отправить на Луну свой модуль Peregrine, вынуждена была прервать миссию и направить его в плотные слои земной атмосферы.
Вскоре после успешного запуска на ракете-носителе нового поколения Vulcan лунный модуль стал терять топливо, и, по подсчетам инженеров, его уже не хватило бы для работы маневровых двигателей, чтобы осуществить мягкую посадку.
Поэтому, чтобы потерявший управление космический аппарат не болтался бесцельно в космосе, представляя угрозу столкновения, базирующаяся в Питтсбурге компания приняла решение уничтожить Peregrine).
«Astrobotic нацелила аппарат Peregrine для безопасного и контролируемого входа в атмосферу в отдаленной южной части Тихого океана, - говорится в заявлении компании, которая координировала свои действия со специалистами НАСА. - Мы ожидаем, что это состоится в четверг 18 января около 21:00 по Гринвичу».
В задачу Astrobotic входила доставка на лунную поверхность пяти важных инструментов НАСА для изучения окружающей обстановки в преддверии высадки астронавтов, намеченной на конец этого десятилетия.
Если бы модуль Peregrine совершил мягкую посадку, это стало бы первой успешной американской лунной миссией за полстолетия и первой подобной миссией частной компании.
Ранее лишь государственные космические агентства таких стран, как США, СССР, Китай и Индия, могли осуществлять контролируемые посадки на Луну.
Впрочем, Astrobotic может утешиться тем, что ей и так удалось достичь очень многого в столь сложной ситуации.
Действительно, инженерам сначала удалось установить поломку - утечку топлива, которая создавала тягу, в результате чего модуль бесконтрольно вращался и не мог развернуть солнечные батареи в сторону Солнца, его главного источника энергии.
Потом команда Astrobotic смогла стабилизировать полет Peregrine, но на это ушло много топлива, которое и без того утекало в открытый космос, так что о мягкой посадке говорить уже не приходилось.
И тем не менее научное оборудование на борту корабля было активировано, доказав свою жизнеспособность и даже успев принести пользу: к примеру, были собраны данные о радиационной обстановке на пути между Землей и Луной.
Одним из таких приборов НАСА был так называемый мини-масс-спектрометр (PITMS), разработанный в Великобритании, который доказал свою работоспособность, и его можно будет задействовать в следующих лунных миссиях.
Astrobotic стала первой из трех американских компаний, собиравшихся отправить к Луне свой посадочный модуль в рамках нового партнерства с НАСА.
Агентство согласилось приобрести транспортные услуги по доставке на Луну своих приборов у этой питтсбургской компании и еще двух коммерческих предприятий - Intuitive Machines и Firefly. Все вместе они планировали к 2024 году совершить шесть лунных миссий.
Astrobotic предпримет вторую попытку с ровером НАСА под названием Viper во второй половине текущего года. Базирующаяся в Хьюстоне Intuitive Machines, скорее всего, осуществит запуск своего корабля Nova-C к южному полюсу Луны уже в феврале.
Но еще раньше, в эту пятницу, Японское космическое агентство попытается совершить мягкую посадку собственного модуля вблизи лунного экватора у кратера Сиори.