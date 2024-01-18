Лунный модуль Peregrine готов погибнуть в огне во имя науки

Вскоре после успешного запуска на ракете-носителе нового поколения Vulcan лунный модуль стал терять топливо, и, по подсчетам инженеров, его уже не хватило бы для работы маневровых двигателей, чтобы осуществить мягкую посадку.

Поэтому, чтобы потерявший управление космический аппарат не болтался бесцельно в космосе, представляя угрозу столкновения, базирующаяся в Питтсбурге компания приняла решение уничтожить Peregrine).

«Astrobotic нацелила аппарат Peregrine для безопасного и контролируемого входа в атмосферу в отдаленной южной части Тихого океана, - говорится в заявлении компании, которая координировала свои действия со специалистами НАСА. - Мы ожидаем, что это состоится в четверг 18 января около 21:00 по Гринвичу».

В задачу Astrobotic входила доставка на лунную поверхность пяти важных инструментов НАСА для изучения окружающей обстановки в преддверии высадки астронавтов, намеченной на конец этого десятилетия.

Если бы модуль Peregrine совершил мягкую посадку, это стало бы первой успешной американской лунной миссией за полстолетия и первой подобной миссией частной компании.

Ранее лишь государственные космические агентства таких стран, как США, СССР, Китай и Индия, могли осуществлять контролируемые посадки на Луну.

Впрочем, Astrobotic может утешиться тем, что ей и так удалось достичь очень многого в столь сложной ситуации.

Peregrine. Фото: ASTROBOTIC