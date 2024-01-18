Руководитель отделения полиции: правила выдачи справки о состоянии здоровья для пожилых водителей необходимо пересмотреть

Хотя работа полиции – это неизбежно постоянный процесс решения проблем, по словам Реймаа, есть и много положительных моментов, которым они могут радоваться каждый день. По его мнению, именно на позитивное в этом году следует больше обращать внимание, чтобы улучшить атмосферу в обществе в трудные времена.