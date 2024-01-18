Чт, 18.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Руководитель отделения полиции: правила выдачи справки о состоянии здоровья для пожилых водителей необходимо пересмотреть

Кристофер Сеэма
, репортер
Copy
В волости Эльва в Тартумаа на первом километре дороги Эльва-Пухья 28 апреля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. В ходе производства по уголовному делу выяснилось, что виновником ДТП стал 91-летний мужчина, управлявший автомобилем Hyundai.
В волости Эльва в Тартумаа на первом километре дороги Эльва-Пухья 28 апреля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. В ходе производства по уголовному делу выяснилось, что виновником ДТП стал 91-летний мужчина, управлявший автомобилем Hyundai. Фото: Jürgen Puistaja

Повторяющееся домашнее насилие, умелые киберпреступники, растущее число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий, и то, что обществу не хватает смелости вмешаться – это лишь некоторые из ключевых слов, которыми подытожил уходящий год начальник Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа.

Хотя работа полиции – это неизбежно постоянный процесс решения проблем, по словам Реймаа, есть и много положительных моментов, которым они могут радоваться каждый день. По его мнению, именно на позитивное в этом году следует больше обращать внимание, чтобы улучшить атмосферу в обществе в трудные времена.

– Что вас беспокоит, когда вы оглядываетесь назад на прошедший год?

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх