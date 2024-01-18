Руководитель отделения полиции: правила выдачи справки о состоянии здоровья для пожилых водителей необходимо пересмотреть

Повторяющееся домашнее насилие, умелые киберпреступники, растущее число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий, и то, что обществу не хватает смелости вмешаться – это лишь некоторые из ключевых слов, которыми подытожил уходящий год начальник Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа.
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Хотя работа полиции – это неизбежно постоянный процесс решения проблем, по словам Реймаа, есть и много положительных моментов, которым они могут радоваться каждый день. По его мнению, именно на позитивное в этом году следует больше обращать внимание, чтобы улучшить атмосферу в обществе в трудные времена.