Европарламент: Венгрия не может председательствовать в ЕС

Эти действия главы венгерского правительства Виктора Орбана в резолюции называются полным неуважением и нарушением стратегических интересов ЕС. «ЕС ни в коем случае не может подвергаться шантажу и идти на торговлю своими стратегическими интересами и интересами союзников, отказываясь от собственных ценностей», - отмечается в документе.

Евродепутаты призвали Европейский Совет немедленно принять изменения в бюджет ЕС, включающие также и финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года, во время внеочередного саммита ЕС, который состоится 1 февраля в Брюсселе.

Проверка законности размораживания 10 млрд для Венгрии

Решение Еврокомиссии разморозить 10 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии в декабре прошлого года вызывает сожаление у членов Европарламента. По их мнению, это решение не было должным образом обосновано и даже после последних реформ Венгрия не соответствует стандартам независимости судебной власти. В связи с этим Европарламент поручил комитету по юридическим вопросам быстрее принять необходимые меры, чтобы проанализировать решение Еврокомиссии о размораживании 10,2 миллиарда евро для Венгрии, чтобы проверить законность этого решения в Суде ЕС.

С июля этого года от Бельгии к Венгрии переходит очередь председательствования в ЕС. Однако евродепутаты высказывают сомнения по поводу того, сможет ли Будапешт достойно выполнить эти функции, поскольку венгерские власти не соблюдают нормы европейского законодательства и ценностей, зафиксированных в статье 2 договора ЕС, а также принципов искреннего сотрудничества.

Депутаты Европарламента также считают, что пора положить конец злоупотреблениям правом вето и шантажу в институтах ЕС и призвали государства-члены ЕС немедленно начать процедуру реформирования процесса принятия решений в Европейском Совете, которые сейчас принимаются по принципу единогласия.