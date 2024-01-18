Союз оптовых продавцов лекарств: ждем завершения анализа аптечной реформы Департаментом конкуренции

Союз считает, что, к сожалению, публичные дебаты по анализу начались до его окончательного завершения и публичного представления. Поэтому, несмотря на повышенный интерес со стороны СМИ, оптовые продавцы лекарств не могут сегодня сформировать мнение по этому вопросу.

Генеральный директор ERHL Теэт Торго отметил, что необходимо сначала дождаться окончательного текста анализа и тщательно его изучить. «Безусловно, у оптовых продавцов лекарств есть свое видение развития рынка лекарств в Эстонии, его факторов и будущего. Мы ежедневно вносим свой вклад в то, чтобы лекарства были доступны всем жителям Эстонии», - сказал Торго, добавив, что без видения содержания анализа оптовики лекарств не видят возможности и необходимости занимать по этому вопросу какую-либо позицию.

Оптовые продавцы лекарств, безусловно, продолжат сотрудничество с государством в поиске наилучших решений для рынка лекарств в Эстонии и обеспечения доступности лекарств. Впереди множество важных изменений, требующих от всех участников сектора, и особенно от государства, преданности и активного участия.

Широкомасштабная реформа европейского фармацевтического законодательства в основном сосредоточена на обеспечении доступности лекарств. Также фармацевтический сектор включается в число поставщиков жизненно важных услуг.

Действия, связанные с зеленым переходом, также предполагают значительные изменения в логистической области здравоохранения. «Все это значительно увеличивает задачи и нагрузку на фармацевтический сектор, но, к сожалению, безусловно, и расходы, для которых необходимо найти средства. Мы верим, что готовящийся анализ и планируемые на его основе действия учтут эти факты», - сказал Торго.