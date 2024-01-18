Полиция разыскивает 81-летнего Рудольфа, пропавшего в Мустамяэ

Рудольф вышел из дома на улице Пёёризе в 11 часов утра в четверг, 18 января, чтобы прогуляться по тропам здоровья, но до сих пор не вернулся. Выходя на улицу, мужчина не взял с собой телефон, поэтому связаться с ним невозможно.

Полицейские поговорили с родственниками Рудольфа, собрали информацию о его возможных передвижениях, а также проверили территорию возле дома с помощью полицейских собак, но, к сожалению, найти его не удалось.

Рудольф невысокого роста и коренастого телосложения. Когда он выходил из дома, на нем была черная ветровка, джинсы и коричневая меховая шапка.

Полиция просит всех, кто видел Рудольфа или знает о его местонахождении, позвонить по телефону 112.