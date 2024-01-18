ЗАБАСТОВКЕ БЫТЬ ⟩ В правительстве не нашли денег на повышение зарплат учителям

«Мы открыли свои позиции, но, к сожалению, сегодня договориться не удалось. Соцдемы в связи с этим предложили собраться в выходные, чтобы каждый мог еще раз выдвинуть свои предложения, чтобы избежать забастовки, но, похоже, не у всех есть желание для этого», - намекнул Ляэнеметс на Партию реформ.

Таким образом, по словам Ляэнеметса, партии, входящие в правящую коалицию, скорее всего, обсудят вопрос о забастовке учителей только в понедельник на заседании коалиционного совета, но это означает, что намеченную на 22 января забастовку уже не удастся предотвратить.

Как отметил Ляэнеметс, найти недостающие десять миллионов евро в бюджете самого Министерства образования и науки непросто. «Это будет означать сокращение сотен преподавателей, урезание финансирования высшего образования и сокращение исследований и разработок. А это, конечно, не очень хорошая идея», - сказал Ляэнеметс в интервью BNS, добавив, что в Эстонии нет ни одного экономиста или предпринимателя, который бы сказал, что образование не должно цениться больше: каждый евро, вложенный в образование, окупается многократно.

По словам Ляэнеметса, премьер-министр и министр финансов строго следят за государственным бюджетом, вместе с тем, неверно говорить, что источников для покрытия повышения зарплаты учителей нет.

«Конечно, деньги можно найти - если бы мы обложили богатых налогом побольше, то получили бы и больше доходов. Если бы, например, каждый человек, зарабатывающий более 5000 евро в месяц, платил бы дополнительно по 200 евро налогов, нашлись бы деньги на повышение зарплат учителям и на многое другое», - сказал Ляэнеметс, добавив, что поиск дополнительных доходов - это политический выбор.

Союз работников образования Эстонии объявил, что 22 января начнется бессрочная забастовка учителей общеобразовательных школ, а 24 января состоится поддерживающая забастовка продолжительностью до трех дней работников начальных, профессиональных и оздоровительных учебных заведений.

Несмотря на забастовку, директор школы вместе с руководителем учебного заведения должны обеспечить, чтобы школы оставались открытыми и чтобы право детей на образование не было ущемлено забастовкой.