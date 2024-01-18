Эксперт по недвижимости: цены на аренду в новостройках Таллинна упали настолько, что получить прибыль невозможно

«Аналогично рынку купли-продажи недвижимости, рынок аренды более дорогих квартир также оказался под давлением. Я могу привести множество примеров квартир, за аренду которых сейчас просят 800-900 евро в месяц, а год назад просили на сто евро больше», - описал сложившуюся ситуацию Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara, и добавил, что, хотя в отношении таллиннского рынка аренды недвижимости нет никакого единого регистра, это не мешает видеть общие тенденции.