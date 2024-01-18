Цены на аренду в новостройках Таллинна за год упали примерно на десять процентов, и, учитывая состояние денежного рынка, инвесторам сдаваемой в аренду недвижимости сегодня сложно, если не сказать, невозможно, получить разумную прибыль, по словам Мартина Вахтера, руководителя 1Partner Kinnisvara.
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Эксперт по недвижимости: цены на аренду в новостройках Таллинна упали настолько, что получить прибыль невозможно
«Аналогично рынку купли-продажи недвижимости, рынок аренды более дорогих квартир также оказался под давлением. Я могу привести множество примеров квартир, за аренду которых сейчас просят 800-900 евро в месяц, а год назад просили на сто евро больше», - описал сложившуюся ситуацию Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara, и добавил, что, хотя в отношении таллиннского рынка аренды недвижимости нет никакого единого регистра, это не мешает видеть общие тенденции.