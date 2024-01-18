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В Индии опрокинулась лодка со школьниками, погибли 14 человек

BBC News Русская служба
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BBC
Спасатели Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (архивное фото).
Спасатели Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (архивное фото). Фото: Getty Images

Как сообщают местные СМИ, лодка с 27 (по другим данным, 23) школьниками опрокинулась на озере Харни Мотнатх на окраине города Вадодара в индийском штате Гуджарат.

По данным местных властей, спасти удалось 20 детей, еще двоих ищут. Сколько всего людей находилось на лодке, по-прежнему неизвестно.

Дети были из частной школы и находились на школьной экскурсии. Свидетели происшествия утверждают, что ни на ком из пассажиров лодки не было спасательных жилетов.

Министр образования Гуджарата Кубер Диндор в интервью изданию IndiaTVnews сказал: «Спасательная операция продолжается. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и пожарные бригады работают вместе с другими ведомствами».

«Лодка со школьниками, приехавшими сюда на пикник, перевернулась в озере Харни во второй половине дня. Пожарные спасли семерых учеников, ведется поиск пропавших без вести», - сказал ранее глава пожарной охраны Вадодары Партх Брамбхатт.

По его словам, местные жители спасли нескольких детей до того, как на место прибыли пожарные.

BBC
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