В Индии опрокинулась лодка со школьниками, погибли 14 человек

По данным местных властей, спасти удалось 20 детей, еще двоих ищут. Сколько всего людей находилось на лодке, по-прежнему неизвестно.

Дети были из частной школы и находились на школьной экскурсии. Свидетели происшествия утверждают, что ни на ком из пассажиров лодки не было спасательных жилетов.

Министр образования Гуджарата Кубер Диндор в интервью изданию IndiaTVnews сказал: «Спасательная операция продолжается. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и пожарные бригады работают вместе с другими ведомствами».

«Лодка со школьниками, приехавшими сюда на пикник, перевернулась в озере Харни во второй половине дня. Пожарные спасли семерых учеников, ведется поиск пропавших без вести», - сказал ранее глава пожарной охраны Вадодары Партх Брамбхатт.

По его словам, местные жители спасли нескольких детей до того, как на место прибыли пожарные.