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Союз работников образования: министерство сеет путаницу своими указаниями по забастовке

BNS
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Кристина Каллас, министр образования и науки.
Кристина Каллас, министр образования и науки. Фото: Marko Saarm

Союз работников образования Эстонии считает, что указания Министерства образования и науки по поводу начинающейся в понедельник, 22 января, общегосударственной забастовки учителей внесли много путаницы и поставили руководителей школ в неловкое положение.

Министерство образования и науки рекомендовало, чтобы школы были открыты во время забастовки, преподавание было максимально похожим на то, что было всегда, питание детей было бы организовано и все было как можно более традиционным.

По словам пресс-секретаря Союза работников образования Эстонии Янно Исата, министерство своими сомнительными с юридической точки зрения рекомендациями внесло много путаницы и несправедливо поставило руководителей учебных заведений в очень неловкое положение.

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