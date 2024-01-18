Союз работников образования Эстонии считает, что указания Министерства образования и науки по поводу начинающейся в понедельник, 22 января, общегосударственной забастовки учителей внесли много путаницы и поставили руководителей школ в неловкое положение.
Для подписчиков
Союз работников образования: министерство сеет путаницу своими указаниями по забастовке
Министерство образования и науки рекомендовало, чтобы школы были открыты во время забастовки, преподавание было максимально похожим на то, что было всегда, питание детей было бы организовано и все было как можно более традиционным.