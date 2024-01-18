Circle K: на цены на нефть влияют события в Красном море и экономика Китая

За последнюю неделю цена на нефть марки Brent колебалась в диапазоне от 76 до 81 доллара США за баррель. По словам руководителя по ценообразованию на моторные топлива Circle K Эстонии Индрека Сасси, основными факторами, влияющими на цену, являются нападения на грузовые суда в Красном море, которые поднимают цену, и экономическая ситуация в Китае, которая, напротив, снижает ее.