Обвиняемый адвокат подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении госпрокурора

В заявлении о возбуждении уголовного дела, направленном в Полицию безопасности, Траат написал, что Верте исказил фактические данные в заявлении, представленном в суд для получения разрешения на обыск адвокатского бюро, создавая у суда заведомо неверное представление о фактических обстоятельствах.