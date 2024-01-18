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Обвиняемый адвокат подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении госпрокурора

Андрес Эйнманн
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Присяжный адвокат Мартин Траат.
Присяжный адвокат Мартин Траат. Фото: Taavi Sepp

Присяжный адвокат Мартин Траат, которому предъявлено обвинение в совершении преступления вместе с членом Рийгикогу Кертом Кинго (EKRE), в четверг, 18 января, подал в Полицию безопасности (КаПо) заявление о возбуждении уголовного дела в отношении действий государственного прокурора Вахура Верте.

В заявлении о возбуждении уголовного дела, направленном в Полицию безопасности, Траат написал, что Верте исказил фактические данные в заявлении, представленном в суд для получения разрешения на обыск адвокатского бюро, создавая у суда заведомо неверное представление о фактических обстоятельствах.

Государственный прокурор Вахур Верте.
Государственный прокурор Вахур Верте. Фото: Taavi Sepp
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