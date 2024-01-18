Владелец закрывающейся мебельной фабрики обрушился с критикой: «Считаю, что правительство Эстонии очень коррумпировано»

Gomab производит мебель в Валга на протяжении десятилетий. Фирма изготавливает мебель из массива дерева, которая сравнительно дорога. Уже тогда предприятие, производившее большие убытки, было куплено в 2018 году производителем мебели Delux, владельцем которой является шведо-финский предприниматель Йоран Вальдемар Шёхольм. Изменения начались сразу, но тогдашний генеральный директор говорил о необходимости скорее заменить людей, чем увольнять. Впоследствии, помимо сокращений, пытались достичь прибыли за счет большей автоматизации.

Теперь, однако, пришли к ситуации, когда владелец больше не видит будущего. «Основная проблема - это я. Я не могу управлять деревообработкой. Я не подхожу для этого. Я пытался, но безуспешно. Основная причина - моя глупость. Я закрываю завод с грустным чувством, там были только проблемы, и мы постоянно теряли деньги», - сказал Шёхольм.