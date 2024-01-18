Более 60 работников мебельной фабрики Gomab в Валга недавно получили уведомления о сокращении, так как владелец решил закрыть производство, испытывающее трудности.
Для подписчиков
Владелец закрывающейся мебельной фабрики обрушился с критикой: «Считаю, что правительство Эстонии очень коррумпировано»
Gomab производит мебель в Валга на протяжении десятилетий. Фирма изготавливает мебель из массива дерева, которая сравнительно дорога. Уже тогда предприятие, производившее большие убытки, было куплено в 2018 году производителем мебели Delux, владельцем которой является шведо-финский предприниматель Йоран Вальдемар Шёхольм. Изменения начались сразу, но тогдашний генеральный директор говорил о необходимости скорее заменить людей, чем увольнять. Впоследствии, помимо сокращений, пытались достичь прибыли за счет большей автоматизации.