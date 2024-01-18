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ЗАБАСТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ⟩ Рейнсалу: неспособность правительства увеличивает социальную неустойчивость

rus.postimees.ee
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Mihkel Maripuu

Председатель оппозиционной партии «Отечество» и член Рийгикогу Урмас Рейнсалу считает, что неспособность правительства договориться о повышении зарплат учителям приводит к значительному и ненужному росту социальной неустойчивости.

Рейнсалу написал в социальных сетях, что правительство, заседающее изо дня в день, не смогло из-за внутренних противоречий найти решение для заключения компромисса с работниками образования и обеспечить трудовой мир в школах.

«Непонятная буффонада между правящими партиями по этому вопросу длится почти полгода. Это полностью противоречит здравому смыслу с точки зрения управления, - отметил Рейнсалу. - В данном случае нерешительность приводит к значительному и ненужному росту социальной неустойчивости. Нерешительность приводит к общественному противостоянию вместо того, чтобы сосредоточиться на ключевых проблемах, связанных с экономикой и безопасностью».

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