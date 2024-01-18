ЗАБАСТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ⟩ Рейнсалу: неспособность правительства увеличивает социальную неустойчивость

Рейнсалу написал в социальных сетях, что правительство, заседающее изо дня в день, не смогло из-за внутренних противоречий найти решение для заключения компромисса с работниками образования и обеспечить трудовой мир в школах.

«Непонятная буффонада между правящими партиями по этому вопросу длится почти полгода. Это полностью противоречит здравому смыслу с точки зрения управления, - отметил Рейнсалу. - В данном случае нерешительность приводит к значительному и ненужному росту социальной неустойчивости. Нерешительность приводит к общественному противостоянию вместо того, чтобы сосредоточиться на ключевых проблемах, связанных с экономикой и безопасностью».