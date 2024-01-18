Председатель оппозиционной партии «Отечество» и член Рийгикогу Урмас Рейнсалу считает, что неспособность правительства договориться о повышении зарплат учителям приводит к значительному и ненужному росту социальной неустойчивости.
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ЗАБАСТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ⟩ Рейнсалу: неспособность правительства увеличивает социальную неустойчивость
Рейнсалу написал в социальных сетях, что правительство, заседающее изо дня в день, не смогло из-за внутренних противоречий найти решение для заключения компромисса с работниками образования и обеспечить трудовой мир в школах.