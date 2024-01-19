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Студия Postimees: зыбкое будущее центристов?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Что изменилось в Центристской партии после ухода целого ряда видных политиков? Каковы надежды центристов на ближайших выборах? Чем обернется период перемен?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-председатель Центристской партии (ЦП), депутат Европарламента Яна Тоом. Следите за беседой в 14:00!

  • Покинувшие партию политики назвали действия Яны Тоом причиной ухода из партии. Почему конфликт зашел так далеко?
  • Какие выводы сделаны из скандала с оплатой судебных расходов высланных из Эстонии лиц?
  • Продолжится ли исход политиков из Центристской партии?
  • Что изменилось после потери почти половины парламентской фракции?
  • Каковы надежды центристов на выборах в Европарламент?
  • Чего добивается Юри Ратас? За что он борется?
  • Как улучшить позиции в рейтингах? 
  • Удастся ли избежать превращения ЦП в партию Таллинна и Ида-Вирумаа?
  • Смогут ли центристы не допустить потери власти в Таллинне?
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