Студия Postimees: зыбкое будущее центристов?

Что изменилось в Центристской партии после ухода целого ряда видных политиков? Каковы надежды центристов на ближайших выборах? Чем обернется период перемен?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-председатель Центристской партии (ЦП), депутат Европарламента Яна Тоом. Следите за беседой в 14:00!
- Покинувшие партию политики назвали действия Яны Тоом причиной ухода из партии. Почему конфликт зашел так далеко?
- Какие выводы сделаны из скандала с оплатой судебных расходов высланных из Эстонии лиц?
- Продолжится ли исход политиков из Центристской партии?
- Что изменилось после потери почти половины парламентской фракции?
- Каковы надежды центристов на выборах в Европарламент?
- Чего добивается Юри Ратас? За что он борется?
- Как улучшить позиции в рейтингах?
- Удастся ли избежать превращения ЦП в партию Таллинна и Ида-Вирумаа?
- Смогут ли центристы не допустить потери власти в Таллинне?