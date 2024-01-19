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Яна Тоом: какая блоха укусила Юри Ратаса, мне непонятно

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Тоом о скандале: так можно докатиться и до самосуда
  • К соцдемам ушли архитекторы коалиции с EKRE
  • Вариант снятия с выборов в ЕП пока исключен

Что изменилось в Центристской партии после ухода целого ряда видных политиков? Каковы надежды центристов на ближайших выборах? Чем обернется период перемен?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире вице-председатель Центристской партии (ЦП), депутат Европарламента Яна Тоом

Выдержки из беседы:

– Покинувшие партию политики назвали вашу деятельность причиной своего ухода. Почему конфликт зашел так далеко?

– Причина и повод – разные вещи. Моя деятельность – это повод: ничего нового в этом нет. То, что я оказываю юридическую помощь высланным из Эстонии людям – всего их трое – это не новость. Зная об этом, еще в конце июня Юри Ратас предлагал мне первое место в списке на выборах в Европарламент.

– Но до конфликта дело дошло только сейчас…

– Сейчас моя деятельность используется как повод. Причина в чем-то другом.

– В чем?

– Фантазировать не хотелось бы. Михаил Кылварт был прав, когда говорил перед съездом, что использование национальное карты в предвыборной борьбе внутри партии не пройдет даром. Разжигание темы русской партии и прихода русских принесло свои плоды.

Сейчас сложилась забавная ситуация, потому что к социал-демократам ушли люди, которые в свое время слепили коалицию с EKRE. И социал-демократы настолько ее тогда осудили, что Раймонд Кальюлайд даже вышел из Центристской партии и впоследствии присоединился к соцдемам. Теперь он оказался в одной партии с людьми, которые данную коалицию создали своими руками. Таким образом, речь идет не о ценностях, а о чем-то другом.

– Продолжаете ли вы покрывать судебные расходы высланных из Эстонии лиц?

– Да, я покрываю судебные расходы Зои Палямар. Иски поданы, пошлины и работа юристов оплачены. Судов еще не было. Других расходов тоже не было.

Повторяю: дело не в том, что я разделяю точку зрения Зои Палямар, а в том, что она имеет серый паспорт. Нужна юридическая ясность насчет высылки неграждан.

Приведу пример. Если по дороге из здания Postimees я совершу на кого-то нападение, вырвав сумочку из рук, свидетелями чего будут десять человек, то виновной меня будет признавать все-таки суд, а не эти десять свидетелей, не общественное мнение и не полицейские, меня задержавшие.

Разница в том, что мы должны получить правовую оценку происходящего. И в том, что осуждается обращение в эстонский суд, есть немалая доля лицемерия.

– Таким образом, менять свою позицию под давлением общественности и сми вы не собираетесь?

– Меня очень расстраивает позиция общественности и СМИ в том числе и потому, что против Эстонии возбуждено Еврокомиссией производство о нарушении. А именно – Эстония должным образом не имплементировала (не обеспечила исполнениеприм. ред.) в законодательство защиту презумпции невиновности. У нас называют человека виновным еще до того, как ему предъявлено обвинение или даже подозрение. В демократическом обществе этого делать нельзя! Эстония – не исключение.

То, что наши СМИ и общественное мнение идут у этого на поводу, – очень плохо. Так можно докатиться до самосуда в какой-то момент. Думаю, что до этого все же не дойдет, поскольку имеется система сдерживания.

– Какие выводы из скандала сделаны внутри партии?

– В будущем, чтобы избежать после выборов председателя партии бойни, нужно все дальнейшие действия проговаривать заранее. В этот раз одна часть однопартийцев не была готова к поражению.

Я в политике уже 11 лет. За это время, например у соцдемов, сменилось пять председателей. Это нормально! Это не какое-то воцарение на престол и последующее свержение в результате бунта, а нормальный процесс. К этому надо привыкнуть. Это трудно.

– Продолжится ли исход политиков из Центристской партии?

– У меня с прогнозами очень плохо. Я понимаю, что именно мое заявление о том, что все, кто хотели выйти, уже вышли, в какой-то степени спровоцировало буквально на следующий день выход группы товарищей.

Честно говоря, тогда я знала, что ведутся переговоры. И уже хотелось какой-то ясности. Расчет таков, что чем ближе к евровыборам это происходит, тем хуже партии. Трудно достичь стабильности при таком раскладе.

– Чего добивается Юри Ратас? За что он борется?

– Это лучше у него спросить. Мне очень трудно эту игру уже понять. Он сказал, что в одном списке со мной баллотироваться не может. И это при том, что он сам предлагал мне первое место в этом списке. То есть это не конфликт ценностей. Конфликта мировоззрений у нас нет.

Юри Ратас до сих пор номинально возглавляет созданную рабочую группу по выработке программы на выборы в Европарламент. Я тоже член этой группы. Еще в декабре мы нормально с ним сотрудничали. Потом ничего нового не произошло. То есть какая блоха укусила Юри Ратаса, мне непонятно. Честно говоря, это начинает сильно утомлять. У меня нет времени на эти интриги – много работы в Европарламенте.

Иногда я открываю газеты – читаю, удивляюсь и закрываю их. И вспоминаю профессора Преображенского.

Что же касается заявлений Ратаса о том, что он не будет баллотироваться в одном списке со мной, то теоретически дальше возможно несколько сценариев.

Первый вариант. Собирается правление партии и все говорят: «Тоом, мы тебе не доверяем и в список не ставим». Зареванная Тоом выходит из бюро, вытирая распухший нос перед телекамерами, затем выходит Ратас в белом пальто и заявляет: «Восторжествовал здравый смысл и справедливость». Он этого ждет? Не очень реалистичный сценарий.

Второй вариант. Я по каким-то причинам отказываюсь, он баллотируется. Возможно, но пока лишь теоретически. 

Третий вариант. Идти на выборы независимым кандидатом. Думаю, что успех Таранда никому не повторить. Таранд был непартийным, а Юри приходит из истеблишмента. Играть против всех партий в такой ситуации трудно. И заинтересованы ли другие партии в том, чтобы ему помочь, – это еще большой вопрос.

Дело в том, что замещающий Ратаса центрист – Владимир Архипов (мэр Маардуприм. ред.), что усилит фракцию центристов в случае избрания Ратаса в Европарламент. Вероятно, наши политические оппоненты этого не очень хотят. Ратас оказался в неприятной ситуации.

– Может ли реализоваться сценарий, при котором вы добровольно отказываетесь от участия в выборах или правление ЦП не утверждает вас в списке?

– Я такого варианта сейчас не рассматриваю. При этом остаюсь человеком команды: если пойму, что это крайне необходимо, такой вариант возможен.

Однако сегодня подобный сценарий я не рассматриваю, поскольку мне есть что предъявить коллегам: я самый эффективный депутат Европарламента (из эстонских депутатов). Это было признано независимой организацией VoteWatch. Мною подготовлено 22 теневых и основных рапорта. Для сравнения, у Рихо Терраса (партия Isamaa) – всего три. Кроме того, у меня есть бюро в Эстонии, я много работаю, занимаюсь делом. 

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: зыбкое будущее центристов?
Студия Postimees: зыбкое будущее центристов? Фото: Tairo Lutter
  • Покинувшие партию политики назвали действия Яны Тоом причиной ухода из партии. Почему конфликт зашел так далеко?
  • Какие выводы сделаны из скандала с оплатой судебных расходов высланных из Эстонии лиц?
  • Продолжится ли исход политиков из Центристской партии?
  • Что изменилось после потери почти половины парламентской фракции?
  • Каковы надежды центристов на выборах в Европарламент?
  • Чего добивается Юри Ратас? За что он борется?
  • Как улучшить позиции в рейтингах? 
  • Удастся ли избежать превращения ЦП в партию Таллинна и Ида-Вирумаа?
  • Смогут ли центристы не допустить потери власти в Таллинне?
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