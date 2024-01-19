Яна Тоом: какая блоха укусила Юри Ратаса, мне непонятно

– Какие выводы из скандала сделаны внутри партии?

– В будущем, чтобы избежать после выборов председателя партии бойни, нужно все дальнейшие действия проговаривать заранее. В этот раз одна часть однопартийцев не была готова к поражению.

Я в политике уже 11 лет. За это время, например у соцдемов, сменилось пять председателей. Это нормально! Это не какое-то воцарение на престол и последующее свержение в результате бунта, а нормальный процесс. К этому надо привыкнуть. Это трудно.

– Продолжится ли исход политиков из Центристской партии?

– У меня с прогнозами очень плохо. Я понимаю, что именно мое заявление о том, что все, кто хотели выйти, уже вышли, в какой-то степени спровоцировало буквально на следующий день выход группы товарищей.

Честно говоря, тогда я знала, что ведутся переговоры. И уже хотелось какой-то ясности. Расчет таков, что чем ближе к евровыборам это происходит, тем хуже партии. Трудно достичь стабильности при таком раскладе.

– Чего добивается Юри Ратас? За что он борется?

– Это лучше у него спросить. Мне очень трудно эту игру уже понять. Он сказал, что в одном списке со мной баллотироваться не может. И это при том, что он сам предлагал мне первое место в этом списке. То есть это не конфликт ценностей. Конфликта мировоззрений у нас нет.