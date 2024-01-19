Один месяц остался до декларирования доходов: некоторые данные можно посмотреть уже сейчас

Э-услуга «Мои доходы» кто и в какой сумме производил людям выплаты в 2023 году, и в какой сумме был использован не облагаемый налогом доход. Там также можно увидеть свою предполагаемую обязанность по уплате подоходного налога. Окончательная обязанность по уплате подоходного налога выяснится после представления декларации о доходах, когда будут учтены все облагаемые налогом доходы и налоговые льготы.

По словам руководителя службы услуг Налогово-таможенного департамента, предоставляемых физическим лицам, Анники Оя, что с момента начала представления декларации о доходах можно ознакомиться с данными о налоговых льготах, переданными в Налогово-таможенный департамент. По сравнению с прошлым годом в этой области изменений нет.

«Проценты по жилищному кредиту, расходы на обучение, подарки и пожертвования можно по-прежнему вычесть из общего дохода до 1200 евро, но не более 50% от всего заработанного облагаемого налогом дохода», - добавила она.

Кроме того, в последний раз можно получить дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка до 17 лет, начиная со второго ребенка, а супругам можно перевести неиспользованные налоговые льготы на декларацию о доходах супруга.