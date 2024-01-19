Опрос: забастовку учителей поддерживают две трети граждан Эстонии

В то же время 51 процент респондентов поддержали бы хотя бы один из двух шагов СДПЭ, а 30 процентов респондентов не поддержали бы ни один из шагов. Половина сторонников СДПЭ и «Ээсти 200» поддерживают хотя бы один из двух шагов, а половина – нет. Подавляющее большинство сторонников Партии реформ не поддержало бы ни один из этих шагов, а большинство сторонников других политических партий поддержали бы хотя бы один из двух шагов.