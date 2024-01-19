Опрос: забастовку учителей поддерживают две трети граждан Эстонии

Как показал недавно проведенный фирмой Norstat по заказу Института социальных исследований опрос, 67 процентов опрошенных одобряют забастовку учителей, а 25 процентов ее осуждают.
В четверг правительство не достигло соглашения по вопросу зарплат учителей, поэтому 22 января начнется забастовка. В ходе последнего опроса Института социальных исследований исследовательская компания Norstat попросила жителей Эстонии высказать свое мнение о начинающейся в понедельник в забастовке.
На вопрос об отношении к забастовке учителей с требованием повышения зарплаты 25 процентов опрошенных ответили, что осуждают или скорее осуждают, а 67 процентов - что скорее одобряют или одобряют забастовку. Восемь процентов не имели мнения по этому поводу.
Единственной политической партией, большинство сторонников которой не поддерживают забастовку учителей, является Партия реформ: 56 процентов сторонников партии премьер-министра осуждают забастовку, а 35 процентов одобряют. Одобряют забастовку 85 процентов сторонников Эстонской консервативной народной партии (EKRE), 81 процент сторонников Центристской партии, 76 процентов сторонников Социал-демократической партии (СДПЭ), 73 процента сторонников «Отечества» и 67 процентов сторонников партии «Ээсти 200».
Поскольку политики Социал-демократической партии были одними из самых ярых сторонников повышения зарплат учителей в правительстве, респондентам было предложено оценить две гипотетические ситуации, связанные с этой партией. Прежде всего был задан вопрос, должны ли по мнению респондента социал-демократы выйти из правительства в знак протеста, если за счет партнеров по коалиции зарплаты учителей не будут увеличены в желаемой степени? 41 процент ответили «нет» или «скорее нет», 36 процентов «скорее да» или «да» и 24 процента не смогли дать ответа.
Во-вторых, был задан вопрос, если бы социал-демократы заблокировали работу правительства по обеспечению повышения заработной платы учителям, поддержал бы ли респондент такой шаг? 44 процента ответили «нет» или «скорее нет», 43 процента — «скорее да» или «да» и 14 процентов ответили «не могу сказать».
В то же время 51 процент респондентов поддержали бы хотя бы один из двух шагов СДПЭ, а 30 процентов респондентов не поддержали бы ни один из шагов. Половина сторонников СДПЭ и «Ээсти 200» поддерживают хотя бы один из двух шагов, а половина – нет. Подавляющее большинство сторонников Партии реформ не поддержало бы ни один из этих шагов, а большинство сторонников других политических партий поддержали бы хотя бы один из двух шагов.
Был также задан вопрос, должна ли по мнению респондента Кая Каллас уйти в отставку с поста премьер-министра. 65 процентов ответили «да» или «скорее да», 27 процентов — «скорее нет» или «нет», а девять процентов ответили «не могу сказать».
Опрос Norstat был проведен онлайн в четверг среди граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше, в нем приняли участие в общей сложности 1000 респондентов.