Главная героиня скандала с поцелуем сделала каминг-аут

«Я никогда публично не говорила, что мне нравятся девушки. Это всегда было табу. При этом не нужно было спрашивать, люди всегда это знали», - передает слова футболиста испанское издание Cuatro.

В настоящее время Эрмосо свободна и наслаждается этим. «Я научилась жить сама с собой. Раньше я не могла разделить личную жизнь и футбол. Когда что-то происходило в частной жизни, в футболе происходила катастрофа. Сейчас я добилась стабильности в жизни и нашла себя», - сказала она.

Эрмосо стала известна широкой публике на церемонии награждения по итогам чемпионата мира, где президент Испанской федерации футбола Луис Рубиалес без спросу поцеловал ее.