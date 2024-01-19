Swedbank открывает новую контору в центре Таллинна

«Решение Swedbank переехать из офиса в Foorumi maja в Kawe maja обусловлено стремлением обеспечить нашим клиентам наилучшее качество обслуживания. При выборе нового места для нас было важно, чтобы оно было достаточного размера, располагалось на одном уровне и имело удобный доступ для наших клиентов, приезжающих как на общественном транспорте, так и на автомобиле», – говорит руководитель сети представительств Swedbank Брита Кулдкепп.

В новом офисе большое внимание уделено комфорту и безопасности слабослышащих и слабовидящих клиентов, а также клиентов, передвигающихся на колясках для людей с ограниченными возможностями. «Вопросы доступности очень важны для Swedbank, поэтому уже на этапе планирования и строительства мы привлекли консультантов из Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями. В новом офисе используются усилители звука, чтобы лучше обслуживать клиентов, пользующихся слуховыми аппаратами, на полу офиса есть тактильные дорожки, чтобы удовлетворить потребности слабовидящих, а клиенты на инвалидных колясках могут с комфортом открыть входную дверь, нажав на кнопку», – добавляет Кулдкепп.

Контора Kawe занимает площадь 634 квадратных метра, где расположены 16 стоек, столов и кабинок. В офисе также есть зона самообслуживания, где клиенты могут самостоятельно получить доступ к интернет-банку.

В отделении будут работать 15 консультантов, которые будут предоставлять частным клиентам консультации по вопросам повседневного банковского обслуживания и финансового планирования. Более сложные вопросы для бизнес-клиентов будут по-прежнему решаться в отделении Лийвалайа.

Контора Kawe отличается уникальным дизайном и цветовой гаммой. «Как и каждый офис Swedbank, офис Kawe уникален и выделяется на фоне остальных. В новой концепции больше внимания уделено эргономике: консультантам предлагаются подъемные столы, за которыми можно работать как сидя, так и стоя. Кроме того, в офисе больше места для отдыха и релаксации», – добавляет Кулдкепп.

Здание Kawe оснащено современными системами вентиляции, включая саморегулирующиеся вентиляционные пилоны, подключенные к интеллектуальной системе. Эта система регулирует воздухообмен в помещении в зависимости от потребностей находящихся в нем людей.