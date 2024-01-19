Мистика ⟩ Пропавший ночью автомобиль через несколько часов снова появился на прежнем месте

Следователь по особым делам пайдеской группы по ведению производство отделения полиции Центральной Эстонии Аннела Ээсмаа подтвердила, что полиции известно о случившемся. «По словам автовладельца, двери автомобиля по несчастью вечером остались открытыми, а также в машине остался один из ключей зажигания», - пояснила она.

По предварительным данным, на белом автомобиле не было обнаружено никаких повреждений, поэтому владелец передал информацию на случай, если автомобиль той ночью мог стать участником какого-либо инцидента или нарушения.

Однако автоугонщики забрали с собой ключ от фургона.