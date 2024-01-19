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Мистика ⟩ Пропавший ночью автомобиль через несколько часов снова появился на прежнем месте

rus.postimees.ee
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Автоугонщик. Иллюстративное фото.
Автоугонщик. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

18 января в семь часов утра житель Пайде сообщил в Центр тревоги, что ночью неизвестный катался на его фургоне Mercedes-Benz Vito, который был припаркован на улице Суур-Айя.

Следователь по особым делам пайдеской группы по ведению производство отделения полиции Центральной Эстонии Аннела Ээсмаа подтвердила, что полиции известно о случившемся. «По словам автовладельца, двери автомобиля по несчастью вечером остались открытыми, а также в машине остался один из ключей зажигания», - пояснила она.

По предварительным данным, на белом автомобиле не было обнаружено никаких повреждений, поэтому владелец передал информацию на случай, если автомобиль той ночью мог стать участником какого-либо инцидента или нарушения.

Однако автоугонщики забрали с собой ключ от фургона.

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