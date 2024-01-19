Это интересно ⟩ Знаете ли вы, сколько лет дереву, из которого изготовлен ваш паркет

Как говорит Михкельсон, каждый вид деревьев имеет определенное оптимальное время созревания для вырубки, по истечении которого качественные характеристики его древесины начинают ухудшаться.

«Более половины территории Эстонии покрыто лесом, а средний возраст деревьев составляет 50-60 лет. Самым большим и одновременно самым старым деревом в Эстонии является знаменитый дуб Тамме-Лаури, который, согласно исследованиям, начал расти почти 700 лет назад. Однако, поскольку деревья тоже подвержены болезням и подвергаются атакам вредителей, оптимальный срок жизни и использования у всех пород деревьев намного короче возможного», - сказала Михкельсон.

«Дуб и ясень, которые чаще всего используются для изготовления паркета, достигают наилучшей для рубки зрелости в 100-120 лет, то есть деревья были посажены в начале довоенной Республики, или даже раньше. Сосна в Эстонии может жить до 500 лет, но лучший возраст для рубки также оценивается в 100-110 лет», - сказала Михкельсон.

«В идеальных условиях ольха, берtза и осина доживает до 200 лет, но большинство деревьев умирают в возрасте 120–130 лет. К рубке эти деревья готовы в 50-80 лет», - добавила Михкельсон.

«Если сравнить вес строительных материалов, то окажется, что древесина - самый прочный материал, а хороший деревянный пол при условии правильного ухода должен прослужить сто и более лет», - сказала Михкельсон.

Некоторые факты о древесине

● В Эстонии в строительстве чаще всего используется ель и сосна.

● Выбросы углекислого газа при строительстве деревянного здания почти в три раза меньше, чем при строительстве бетонного.

● Теплоизоляционная способность древесины в 12 раз выше, чем у бетона.

● Строительную древесину можно хранить на открытом воздухе, но ее следует защищать от солнца и влаги. Древесину, использующуюся в таких местах, где она хорошо видна, следует хранить в отапливаемом и проветриваемом помещении.