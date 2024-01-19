Эстония получила право на проведение чемпионата Европы

Соревнования продлятся в общей сложности две недели, с 28 марта по 12 апреля. Хотя Таллинн уже принимал этап Кубка Европы, а первый этап сезона этого года также пройдет в Таллинне, чемпионаты Европы никогда раньше не проводились в Эстонии или странах Балтии, говорится в пресс-релизе.

«Организация чемпионата Европы требует примерно вдвое больше работы и почти вдвое большего бюджета по сравнению с этапом Кубка Европы, который длится четыре дня. Впереди много работы, но в то же время мы чрезвычайно рады сообщить, что Эстония получила такую ​​возможность от Европейской федерации бильярда», - сказал Кристьян Куузик, президент Эстонской федерации бильярда.

«Хотя право на организацию чемпионата Европы 2025 года изначально было предоставлено Турции, в результате переговоров право на организацию было передано Эстонии. Турция согласилась организовать чемпионат Европы в следующем, то есть в 2026 году. Безусловно, одной из главных причин, по которой Европейская федерация бильярда пересмотрела вопрос о месте проведения соревнований, стало именно то, что Таллинн – европейская спортивная столица 2025 года», – добавил Куусик.