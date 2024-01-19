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Эстония получила право на проведение чемпионата Европы

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Спортхолл "Калев", этап Кубка Европы по бильярду 20203.
Спортхолл "Калев", этап Кубка Европы по бильярду 20203. Фото: Ardo Kaljuvee/Eesti Piljardiliit

В следующем году чемпионат Европы по бильярду впервые пройдет в Таллинне. Также здесь впервые пройдет и этап Кубка мира.

Соревнования продлятся в общей сложности две недели, с 28 марта по 12 апреля. Хотя Таллинн уже принимал этап Кубка Европы, а первый этап сезона этого года также пройдет в Таллинне, чемпионаты Европы никогда раньше не проводились в Эстонии или странах Балтии, говорится в пресс-релизе.

«Организация чемпионата Европы требует примерно вдвое больше работы и почти вдвое большего бюджета по сравнению с этапом Кубка Европы, который длится четыре дня. Впереди много работы, но в то же время мы чрезвычайно рады сообщить, что Эстония получила такую ​​возможность от Европейской федерации бильярда», - сказал Кристьян Куузик, президент Эстонской федерации бильярда.

«Хотя право на организацию чемпионата Европы 2025 года изначально было предоставлено Турции, в результате переговоров право на организацию было передано Эстонии. Турция согласилась организовать чемпионат Европы в следующем, то есть в 2026 году. Безусловно, одной из главных причин, по которой Европейская федерация бильярда пересмотрела вопрос о месте проведения соревнований, стало именно то, что Таллинн – европейская спортивная столица 2025 года», – добавил Куусик.

Ожидается, что в титульных соревнованиях, которые пройдут в спортивном зале «Калев», примут участие около 200 европейских бильярдистов. Кроме того, будут присутствовать тренеры , родственники спортсменов и команда организаторов. Помимо форматов «8», «9» и «10 шаров», соревнования проводятся также в формате «14.1» и в командном зачете. Во всех форматах играют мужчины, женщины, спортсмены-колясочники и юниоры (возрастная группа U23).

«Мы очень рады, что нам удалось заполучить в Эстонию такой крупный турнир, и это, безусловно, пойдет на пользу бильярдному спорту в целом. И для эстонских спортсменов, которые могут играть с лучшими спортсменами Европы. Лично у меня есть возможность при поддержке домашней публики увеличить свое количество медалей и сразиться с лучшими европейскими бильярдистами на чемпионате Европы в Таллинне», - сказал Денис Грабе, лучший бильярдист Эстонии, выигравший медали как на чемпионате Европы среди юниоров, так и среди взрослых.

Официальный сезон Европейской федерации бильярда начнется уже в следующем месяце в Таллинне, когда во второй раз в спортхолле «Калев» у нас пройдет этап Кубка Европы (15-18.02.2024).

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