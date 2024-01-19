На нескольких улицах в центре Таллинна снизят разрешенную скорость

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что понижение допустимой скорости будет осуществляться постепенно, и в течение 2024 года в планах сделать весь центр Таллинна зоной с ограничением скорости в 30 км/ч, за исключением магистралей, там ограничение будет составлять 40 км/ч.

«В соответствии с целями принятой недавно городской программы мобильности, мы хотим повысить безопасность пешеходов и велосипедистов. Конечно, мы осознаем, что установка знаков сама по себе всех проблем не решит, поэтому будут использованы и другие меры для повышения безопасности», – сказал Свет.

Таллинн продолжит снижать разрешенную скорость движения в центре города. Фото: Jukko Nooni

В конце прошлого года была принята Таллиннская программа устойчивой городской мобильности, которая направлена на формирование безопасных условий передвижения, чтобы в столице за год не происходило ни одной аварии со смертельным исходом. По данным экспертов в области дорожного движения, степень тяжести последствий дорожных аварий находится в прямом соотношении со скоростью движения: если автомобиль собьет пешехода, двигаясь со скоростью 50 км/ч, вероятность гибели человека в семь раз выше, чем при скорости движения 30 км/ч.

Знаки, обозначающие ограничение скорости, начали устанавливать на этой неделе. Просим водителей выбирать соответствующую погодным условиям скорость движения и учитывать установленные изменения в организации дорожного движения.