Тест Postimees ⟩ Есть ли разница между дешевыми и дорогими огурцами?

Если летом овощные прилавки предлагают в основном отечественные огурцы, то в холодное время добавляются огурцы различного происхождения, которые значительно дешевле местных. Есть ли у испанских и эстонских огурцов помимо разницы в цене разница во вкусе, редакция Maa Elu выясняла с помощью слепого теста.