Тест Postimees ⟩ Есть ли разница между дешевыми и дорогими огурцами?

Если летом овощные прилавки предлагают в основном отечественные огурцы, то в холодное время добавляются огурцы различного происхождения, которые значительно дешевле местных. Есть ли у испанских и эстонских огурцов помимо разницы в цене разница во вкусе, редакция Maa Elu выясняла с помощью слепого теста.
Так, в пярнуских магазинах удалось найти целых семь огурцов различного происхождения, качество которых оценили и коллеги из редакции Pärnu Postimees, ведь чем больше дегустаторов, тем честнее оценка. Итак, начнем.