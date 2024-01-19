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Тест Postimees ⟩ Есть ли разница между дешевыми и дорогими огурцами?

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В эксперименте участвовали семь различных огурцов.
В эксперименте участвовали семь различных огурцов. Фото: Mailiis Ollino

Если летом овощные прилавки предлагают в основном отечественные огурцы, то в холодное время добавляются огурцы различного происхождения, которые значительно дешевле местных. Есть ли у испанских и эстонских огурцов помимо разницы в цене разница во вкусе, редакция Maa Elu выясняла с помощью слепого теста.

Так, в пярнуских магазинах удалось найти целых семь огурцов различного происхождения, качество которых оценили и коллеги из редакции Pärnu Postimees, ведь чем больше дегустаторов, тем честнее оценка. Итак, начнем.

1. Финский огурец из Maxima

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