ЕВА ПУНШ ⟩ Пюхтицы – наш!

В 2018 году Московский патриархат опять разорвал евхаристическое общение с Константинопольским, потому что тот решил дать независимость (автокефалию) Украинской православной церкви. Это рушило такую стройную концепцию «Церкви Империи», которую РПЦ лелеял столько лет. Мол, да, Советский Союз распался, но РПЦ «не заканчивается нигде».

Нынешний московский патриарх Кирилл многократно декларировал, что считает войну в Украине междоусобной бранью между людьми одной крови и одной веры, уверенно считает граждан Украины «чадами РПЦ», и никакого шанса на независимость не предполагает. Нет никакой Украины, лишь какая-то «окраина» Всея Руси, и нет никаких украинцев, они же православные, а значит - «наши».

В начале этого года церковный суд Москвы лишил священного сана протоиерея Алексея Уминского с формулировкой: «за нарушение священнической присяги (клятвопреступление) - отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией».

Что же это за Святая Русь? Нет, не только Российская Федерация, но и Украина и Беларусь, и далее - везде («Пюхтицы - наш!»).

И если священник РПЦ не поддерживает эту концепцию, то может лишиться сана за «клятвопреступление».

Так вот, подбираясь ближе к главной теме, отказу в продлении срочного вида на жительство в Эстонии митрополиту Евгению, у меня есть только один вопрос: митрополит Евгений эту молитву «исполнял»?

Все прекрасно понимают, что церковь - это такой институт влияния, в том числе и политического. Зарубежная паства держится за РПЦ как за некий стержень идентичности: родной язык, понятная иерархия, привычные ценности, одним словом - скрепы. Церковь за рубежом - это вариант «духовного посольства» в другой стране.

Но нет, только не в случае РПЦ. Они не послы, и не гости. Как можно не дать визу или внж духовному лицу - это же священная Русская Земля!

Митрополиту Евгению можно даже посочувствовать - он долго пытался удержаться на двух стульях. И с Koos братался, и отрекался потом от них, и публичные письма писал, что он за мир во всем мире. Но нет, все имеет свой срок. И даже срочный вид на жительство митрополита.