На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и фургон

Вчера около 17:00 вблизи Имавере на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП.
По первоначальным данным, столкнулись шедший со стороны Тарту грузовик Mercedes и ехавший со стороны Таллинна фургон Peugeot Partner, в котором было три человека.
После столкновения с Peugeot Partner грузовик съехал с дороги, фургон остался на шоссе.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны подтвердил, что в ДТП никто не пострадал, стороны обратятся в страховую компанию. Причиной аварии стало то, что водитель грузовика потерял контроль над своим транспортным средством, а его прицеп вылетел на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль. Оба водителя были трезвыми и имели права.
Полиция напомнила, что максимально разрешенная скорость не является обязательной. Дороги повсюду скользкие, поэтому водителям необходимо выбирать скорость, подходящую погодным и дорожным условиям.