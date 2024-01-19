На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и фургон

По первоначальным данным, столкнулись шедший со стороны Тарту грузовик Mercedes и ехавший со стороны Таллинна фургон Peugeot Partner, в котором было три человека.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны подтвердил, что в ДТП никто не пострадал, стороны обратятся в страховую компанию. Причиной аварии стало то, что водитель грузовика потерял контроль над своим транспортным средством, а его прицеп вылетел на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль. Оба водителя были трезвыми и имели права.