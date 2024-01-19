Бездеятельность квартирных товариществ может дорого обойтись собственникам всех квартир

«Согласно требованиям закона, обслуживание тротуаров входит в обязанность собственников граничащих с ними объектов недвижимости, то есть, чаще всего, квартирного товарищества. Гололед порой может образоваться совершенно неожиданно, однако кости многих прохожих могли бы остаться целыми, если бы товарищества не скупились и выполняли требования закона», – заявил исполнительный руководитель Pindi Kinnisvarahaldus Роналд Тыниссон.

«Квартирные товарищества нередко вообще не удосуживаются обратить внимание на лед, образовавшийся под недавно выпавшим снегом, борьбу с гололедицей они вообще не проводят, желая сберечь деньги или просто проявляя небрежность, а из многих договоров на обслуживание часто исключают борьбу с гололедом с целью экономии расходов», – перечислил Тыниссон.

«Это же можно сказать и о борьбе с сосульками, а также об очистке парковок от снега, чтобы оперативные транспортные средства, такие как машины скорой медицинской помощи, не застряли бы в снегу», – сказал он.

«Если происходит несчастный случай, то ответственность солидарно несут все члены товарищества, поэтому я призываю собственников квартир задать руководителям товарищества вопрос о том, что они сделали для того, чтобы недвижимость и окружающая ее территория были бы безопасными для людей», – сказал Тыниссон.

«Если у товарищества действительно недостаточно денег для приобретения гранитной крошки, то могу обрадовать их хорошей новостью: несколько районов Таллинна бесплатно предоставляют гранит также и в январе», – сообщил он.

«Если чрезмерная экономия закончится переломами или сотрясением мозга, то разрешение последствий этого несчастного случая может стать для товарищества весьма затратным, причем, как в денежном, так и во временном плане, поскольку причиненный вред необходимо будет компенсировать. Помимо этого, в случае более тяжелых травм у виновников всегда остаются мучительные угрызения совести, поскольку каждый получивший травму – это чей-то отец или мать, дочь или сын, муж или жена…», – подчеркнул Тыниссон.