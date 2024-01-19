Во вторник министр культуры Эстонии Хейди Пурга передала послу Украины в Эстонии Максиму Кононенко археологические находки, конфискованные в 2018 году на пограничном переходе Лухамаа, которые ранее были похищены с территории Украины.
Фото ⟩ Эстония вернула Украине похищенные археологические находки, ранее конфискованные на КПП Лухамаа
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры. Находки экспонируются до 28 января на выставке «Украденные сокровища. Золото Украины» в Большом зале Гильдии Эстонского исторического музея.
В 2018 году эстонские таможенники Кайя Ныльвик и Аво Кютт на пограничном пункте Лухамаа обнаружили спрятанные в грузовике, въехавшем из России, археологические находки, представляющие большую культурную ценность, в том числе монеты античного и средневекового периодов, золотые и серебряные предметы.
После задержания, оценки и консервации предметов было установлено, что это редкие предметы, незаконно раскопанные на территории Украины.
Среди находок, подлежащих возврату, золотые артефакты древних скифов, живших на юге Украины, средневековые украшения для лошадей и древние и средневековые монеты. После этого было проведено уголовное расследование, и теперь Эстония оказалась готова вернуть находки Украине в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 1970 года.
«Война в Украине показала, что Россия не соблюдает международные соглашения, а преднамеренное уничтожение и кража культурного наследия Украины является одним из методов ведения войны. Украина была лишена возможности самостоятельно решать вопрос о своем историческом наследии. Находки с востока и юга Украины, изъятые бдительными таможенниками в Лухамаа, лишь один из примеров того, как предметы культуры попадают на международный черный рынок. Сегодня мы гордимся тем, что возвращаем их Украине», - сказала Пурга.
Международный черный рынок культурных ценностей - один из крупнейших нелегальных рынков в мире, наряду с черными рынками наркотиков, оружия, а также с торговлей людьми. Во время войны разграбление музеев и памятников, а также торговля артефактами усиливаются.
«Это предметы очень высокой культурной ценности, которые должны занимать достойное место в коллекциях государственных музеев. Многие из представленных здесь артефактов, по мнению экспертов, происходят из царских гробниц в Украине. Учитывая, что коллекция содержит части сокровищ разных эпох и предметы из разных мест, ряд важных реликвий был разграблен, что навсегда лишило эти предметы возможности стать объектами научных исследований и получения новой информации об истории», - пояснила археологический советник Департамента охраны памятников старины Неле Кангерт.
Эстония и Украина присоединились к Конвенции ЮНЕСКО о запрете на незаконный ввоз, вывоз и оборот культурных ценностей. На основании этой же конвенции Эстония вернула меч викингов, незаконно ввезенный в Эстонию в 2016 году.
Выставка «Украденные сокровища. Золото Украины» была подготовлена в сотрудничестве между Эстонским историческим музеем, Департаментом охраны памятников старины Эстонии, Налогово-таможенным департаментом Эстонии и Министерством культуры.