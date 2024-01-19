Фото ⟩ Эстония вернула Украине похищенные археологические находки, ранее конфискованные на КПП Лухамаа

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры. Находки экспонируются до 28 января на выставке «Украденные сокровища. Золото Украины» в Большом зале Гильдии Эстонского исторического музея.

В 2018 году эстонские таможенники Кайя Ныльвик и Аво Кютт на пограничном пункте Лухамаа обнаружили спрятанные в грузовике, въехавшем из России, археологические находки, представляющие большую культурную ценность, в том числе монеты античного и средневекового периодов, золотые и серебряные предметы.

После задержания, оценки и консервации предметов было установлено, что это редкие предметы, незаконно раскопанные на территории Украины.

Среди находок, подлежащих возврату, золотые артефакты древних скифов, живших на юге Украины, средневековые украшения для лошадей и древние и средневековые монеты. После этого было проведено уголовное расследование, и теперь Эстония оказалась готова вернуть находки Украине в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 1970 года.

«Война в Украине показала, что Россия не соблюдает международные соглашения, а преднамеренное уничтожение и кража культурного наследия Украины является одним из методов ведения войны. Украина была лишена возможности самостоятельно решать вопрос о своем историческом наследии. Находки с востока и юга Украины, изъятые бдительными таможенниками в Лухамаа, лишь один из примеров того, как предметы культуры попадают на международный черный рынок. Сегодня мы гордимся тем, что возвращаем их Украине», - сказала Пурга.