Задержанные на КПП Лухамаа археологические находки будут возвращены Украине

Посол Украины в Эстонии Максим Кононенко примет находки из рук министра культуры Хейди Пурга. Откроется выставка «Украденные сокровища. Золото Украины», с экспонатами которой можно будет знакомиться с 24 по 28 января.

В 2018 году таможенники на пограничном переходе Лухамаа обнаружили во въезжавшем из России грузовике спрятанные археологические находки, представляющие собой очень большую культурную ценность. Это были в общей сложности 274 предмета, в том числе монеты античности и средневековья, а также изделия из золота и серебра.

После задержания, оценки и консервации предметов было установлено, что они являются редкими объектами, незаконно раскопанными на территории Украины. Было возбуждено уголовное дело, а теперь Эстония готова вернуть находки Украине в соответствии с конвенцией ЮНЕСКО от 1970 года.